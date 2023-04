Miami Beach a célébré le cyclisme avec la NCL Cup durant les fêtes de Pâques !

Lors du week-end de Pâques 2023 dans les rues de Miami Beach 100 coureurs cyclistes professionnels prenaient le départ de la première course NCL Cup devant près d’un millier de spectateurs.

La NCL Cup organisée en critérium se déroule sur le bitume de 4 villes-étapes : Miami Beach (avril), Atlanta (Mai), Denver (août) et Washington-DC (septembre).

Partant de la constatation qu’il y a 50 millions de cyclistes aux USA pour un marché américain de 13 milliards USD en 2022, Paris Wallace entrepreneur et cycliste amateur de Floride, a décidé de réinventer le cyclisme professionnel américain en créant la National Cycling League-NCL, ligue professionnelle de cyclisme.

Son objectif est d’en faire la première ligue professionnelle au monde à se développer sur les principes contemporains de durabilité, communauté, égalité des sexes et diversité.

Les courses sont composées de 10 équipes de cyclistes professionnels obligatoirement mixtes, dans lesquelles hommes et femmes pédalent séparément sur le même parcours sous le maillot de leur équipe commune.

Le système classique « le premier sur la ligne d’arrivée gagne la course » est remplacé par un classement par point octroyés aux 3 premiers coureurs à l’arrivée de chacun des 30 tours de course, les points sont ensuite combinés et cumulés pour déterminer l’équipe mixte gagnante de l’étape.

La victoire finale et un prix de 1 million USD revient à l’équipe mixte détenant le maximum de points à l’issue des 4 étapes américaines. L’étape inaugurale Miami Beach Invitational était remportée par les Denver Disruptors devant l’équipe locale des Miami Nights.

Avant le top départ de la NCL Cup, une démonstration de cascadeur sur bicyclette motocross BMX et une course amateur réunissaient des sportifs de tous âges.

Et pour le plus grand plaisir des enthousiastes de la petite reine, le week-end cycliste se poursuivait le lendemain 9 avril 2023 avec, en Europe, la course Paris-Roubaix, monument historique du cyclisme mondial.

Photos Copyright © VkLancaster:

