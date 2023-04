Grand gala pour les 40 ans de la FACC Miami au mois de mai

Comme chaque année, le grand gala de la FACC-Miami revient au printemps, mais cette fois ce sera pour marquer un anniversaire : 40 ans déjà que la French-American Chamber of Commerce a été lancée dans la Magic City ! Le gala est toujours un événement de prestige pour la communauté française et ses amis et cette année il se déroulera bien entendu dans un lieu magnifique de Miami !

Serge J. Massat Annabelle Ballot-Pottier

Cocktail, ventes aux enchères et divers animations sont au programme, avec bien sûr le plaisir de retrouver l’équipe de la FACC, sa directrice Annabelle Ballot-Pottier et le nouveau président, Serge J. Massat ! Les bénéfices de la soirée servent à financer la FACC, ne l’oubliez pas !

Gala annuel de la FACC

Mardi 16 mai de 19h à 23h

Briza on the Bay

1717 North Bayshore Drive, Miami, FL 33132

Contacts de la FACC : 305 374 5000 – infos@faccmiami.com

Pour réserver :

https://events.r20.constantcontact.com/register/m?oeidk=a07ejqr3xgde7ce5538&oseq=&c=&ch=

Nos photos du gala de l’an passé (2022) :

Annabelle Ballot (directrice FACC) et Christophe Poilleux (président) au Gala 2022 de la Chambre de Commerce FACC Miami Gala 2022 de la Chambre de Commerce FACC Miami M. et Mme Florian Dauny Message perso : revenez nous bientôt Michèle et Jason !!!!!!!!! Gala 2022 de la Chambre de Commerce FACC Miami Christophe Poilleux Gala 2022 de la Chambre de Commerce FACC Miami Gala 2022 de la Chambre de Commerce FACC Miami Gala 2022 de la Chambre de Commerce FACC Miami Gala 2022 de la Chambre de Commerce FACC Miami Gala 2022 de la Chambre de Commerce FACC Miami Gala 2022 de la Chambre de Commerce FACC Miami Gala 2022 de la Chambre de Commerce FACC Miami Gala 2022 de la Chambre de Commerce FACC Miami Gala 2022 de la Chambre de Commerce FACC Miami Gala 2022 de la Chambre de Commerce FACC Miami Gala 2022 de la Chambre de Commerce FACC Miami Gala 2022 de la Chambre de Commerce FACC Miami Gala 2022 de la Chambre de Commerce FACC Miami Ghislain Nos et Laurence Brossard Franck Bondrille (conseiller consulaire) Gala 2022 de la Chambre de Commerce FACC Miami Gala 2022 de la Chambre de Commerce FACC Miami Sara et Chris Guérin Gala 2022 de la Chambre de Commerce FACC Miami Gala 2022 de la Chambre de Commerce FACC Miami Gala 2022 de la Chambre de Commerce FACC Miami Gala 2022 de la Chambre de Commerce FACC Miami Gala 2022 de la Chambre de Commerce FACC Miami Laurence Pons et Gwendal Gauthier Gala 2022 de la Chambre de Commerce FACC Miami Autour du consul de France, Vincent Floreani Gala 2022 de la Chambre de Commerce FACC Miami Jade Fiducial était venu en force, ici autour d’Olivier Sureau ! Gala 2022 de la Chambre de Commerce FACC Miami Gwendal Gauthier (directeur du journal Le Courrier) et Franck Bondrille (conseiller consulaire) Gala 2022 de la Chambre de Commerce FACC Miami Gala 2022 de la Chambre de Commerce FACC Miami Gala 2022 de la Chambre de Commerce FACC Miami Aaron et Raquel Afriat Christophe Poilleux Lou Batkoun Vincent Floreani au Gala 2022 de la Chambre de Commerce FACC Miami Franck Bondrille (conseiller consulaire) et Lou Batkoun Gala 2022 de la Chambre de Commerce FACC Miami Gala 2022 de la Chambre de Commerce FACC Miami Charlotte Jimenez, Suzanne Stoll et Serge J. Massat Gala 2022 de la Chambre de Commerce FACC Miami Gala 2022 de la Chambre de Commerce FACC Miami La table de Serge J. Massat Gala 2022 de la Chambre de Commerce FACC Miami Gala 2022 de la Chambre de Commerce FACC Miami Corinne Bramly, Cédric Sebastien Sage, Fabrice et Katia Ernandes. Annabelle Ballot (nouvelle directrice FACC), Vincent Floreani (consul général de France) et Christophe Poilleux (FACC Miami) Gala 2022 de la Chambre de Commerce FACC Miami Gala 2022 de la Chambre de Commerce FACC Miami La table de Serge J. Massat Francky L’Américain, Franck Bondrille et Cyril Darmouni au Gala 2022 de la Chambre de Commerce FACC Miami Gala 2022 de la Chambre de Commerce FACC Miami Gala 2022 de la Chambre de Commerce FACC Miami Gala 2022 de la Chambre de Commerce FACC Miami Florian Dauny et Laure Pallez Gala 2022 de la Chambre de Commerce FACC Miami La table de Serge J. Massat Gala 2022 de la Chambre de Commerce FACC Miami Francky (L’Américain) et Claudia Gala 2022 de la Chambre de Commerce FACC Miami Gala 2022 de la Chambre de Commerce FACC Miami Gala 2022 de la Chambre de Commerce FACC Miami Gala 2022 de la Chambre de Commerce FACC Miami Gala 2022 de la Chambre de Commerce FACC Miami Glenn Cooper au Gala 2022 de la Chambre de Commerce FACC Miami Gala 2022 de la Chambre de Commerce FACC Miami Cédric Sébastien Sage et sa fiancée Gala 2022 de la Chambre de Commerce FACC Miami Gala 2022 de la Chambre de Commerce FACC Miami La table de Serge J. Massat Gala 2022 de la Chambre de Commerce FACC Miami Jean-Louis Lacaille et Suzanne Stoll au Gala 2022 de la Chambre de Commerce FACC Miami Gala 2022 de la Chambre de Commerce FACC Miami Gala 2022 de la Chambre de Commerce FACC Miami Aline Martin O’Brien Gala 2022 de la Chambre de Commerce FACC Miami Gala 2022 de la Chambre de Commerce FACC Miami Gala 2022 de la Chambre de Commerce FACC Miami Gala 2022 de la Chambre de Commerce FACC Miami Glenn Copper, Aline Martin O’Brien et Annabelle Ballot au Gala 2022 de la Chambre de Commerce FACC Miami Gala 2022 de la Chambre de Commerce FACC Miami Gala 2022 de la Chambre de Commerce FACC Miami Gala 2022 de la Chambre de Commerce FACC Miami Gala 2022 de la Chambre de Commerce FACC Miami Lou Batkoun Sébastien Corbelli et David Roger Pardo Laurence Pons, Paul Bensabat et Roger Pardo Aline Martin O’Brien et Marie-Ange Joarlette au gala 2022 de la FACC Miami Gala 2022 de la Chambre de Commerce FACC Miami

