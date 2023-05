Miami : cocktail et enchères d’art au profit de l’école Ohr Torah de Toulouse

Il y a 11 ans, le 19 mars 2012, la terreur a frappé à Toulouse : une attentat terroriste a fait quatre victimes dans l’école juive Ohr Torah. Un groupe d’anciens élèves, d’anciens amis et de nouveaux amis d’Ohr Torah à Toulouse ont lancé en 2014 une organisation américaine à but non lucratif pour collecter des fonds pour l’école.

Mercredi 31 mai 2023 à 19h30

L’événement se déroule chez des particuliers à Bal Harbour (au nord de Miami Beach), l’adresse sera donnée en vous inscrivant auprès de Jean Luc Guedj: 305 632 3766 jlucguedj@gmail.com

Cette année il y aura une allocution de Jonathan Chetrit, ancien de l’école, avocat, qui a écrit le livre « Toulouse19 MARS 2012 »

Vous pouvez faire votre don en ligne ou lors de l’événement sur place.

Le don déductible d’impôt en ligne (pas depuis un smartphone) est disponible dès maintenant sur : www.ohrtorahusa.com/donate-index-impact

Les dons par chèque sont à adresser à :

American Friends of Ohr Torah c/o Benjamin Nabet

1052 E 22e St – Brooklyn, NY 11210

Pour recevoir votre reçu fiscal, assurez-vous d’inclure votre adresse.

Le conseil d’administration des amis américains d’Ohr Torah :

Rabbi Gad Bouskila, Liza Bensimon, Bérénice Assouline, Julie Hazan, Benjamin Nabet, Jean-Luc Guedj.

www.ohrtorahusa.com

