Fort Lauderdale : fêtons la Saint-Jean ensemble le 24 juin, la fête du Québec !

Notre amie Diane Ledoux organise avec nous (le journal Le Courrier des Amériques) un 5-à-7 pour la fête de la St Jean-Baptiste : on y attend tous les Québécois de Floride ! La fête nationale c’est en effet le moment pour tous – quel que soit son genre, son âge, sa religion etc – de se rassembler et de se rencontrer afin de célébrer ce qui nous lie tous : le plus bel endroit d’Amérique du Nord ! Ce sera en présence de la nouvelle consule du Canada, Sylvia Cesaratto et donc l’occasion pour ceux qui ne la connaissent pas de pouvoir la rencontrer !

St Jean 2023

Samedi 24 juin de 17h à 19h

(et plus pour ceux qui le souhaitent dîner avec nous !)

Chez Vincent Wine Bar

3312 NE 32nd St, Fort Lauderdale, FL 33308

20$ le verre de vin et les amuse-bouches

Réservations en envoyant un courriel au restaurant ici : maurin.nastasia@gmail.com

Il y a un « Évé Facebook » ici si vous voulez partager/inviter des amis

Pour voir le site internet de Chez Vincent : www.vincefrenchwinebar.com

www.fetenationale.quebec/

