Un bar à vin et café français à Fort Lauderdale : Chez Vincent Wine Bar

Tous les amateurs de vins et tous ceux qui souhaitent se faire plaisir bénéficient désormais à Fort Lauderdale d’un vrai bar à vin à la Française : Chez Vincent, créé fin Juillet 2021 par Nastasia, Claire et Vincent MAURIN (Nastasia étant la fille de Claire et Vincent).

Vincent a toute légitimité pour être aux manettes de cet établissement puisqu’il a été le winemaker pendant 22 ans dans la plus célèbre appellation du monde : Château-Margaux, et est également dégustateur professionnel. « Nous avions réalisé notre voyage de noces en Floride, et c’est à ce moment-là que nous avons décidé de monter notre bar à vin ici« . Ce qui est donc aujourd’hui fait : ils ont quitté Bordeaux pour le climat très différent de Fort Lauderdale.

Deux clientes arrivent, l’une d’elle veut du champagne mais ne sait pas lequel. Elle demande à Nastasia quelque chose de « pas trop sec« . Vincent conseille donc un champagne qui s’avère être parfait pour la cliente. Avant même que les clients goûtent leur vin, Vincent les fait voyager en leur racontant l’histoire du vin. « C’est important d’expliquer comment on obtient les assemblages, comment le bon cépage doit être planté et cultivé au bon endroit pour obtenir de tels délices. L’étude du sol et de la terre est primordiale pour la plantation de tel ou tel cépage dans chaque région du monde« . Dans ce bar à vin, Vincent propose des vins français mais également espagnols, italiens, néo-zélandais, américains, argentins et chiliens. « Rapidement, avec quelques conseils, en général les novices s’orientent d’eux-mêmes vers les vins que je propose. Je parle d’expérience, j’aime déguster les vins de différents pays et faire découvrir les bons vins français« . Et d’ailleurs, aussi bien la charcuterie ou les fromages que vous trouvez Chez Vincent sont importés de l’Hexagone, tout comme l’indispensable beurre d’Isigny aux cristaux de sel de Guérande. Les amateurs de sucré pourront également déguster des pâtisseries et chocolats LeNôtre avec leur champagne et bien évidemment, des cannelés de Bordeaux.

La philosophie de Vincent est de partager ses connaissances et son savoir-faire avec ses clients. Ajoutons que vous y trouvez également un brunch à la française tous les dimanches avec des croissants, chocolatines, baguette…. Chaque fin de semaine, ils organisent des Live Music.

Ce que Vincent préfère

Sa carte est abyssale, et permet aussi bien de plonger dans l’inconnu que d’y trouver des valeurs sûres. Ce qu’il préfère ? Un Margaux de 2015, Pessac-Léognan de 2016, Rioja 2015 et un Barolo de 2016. On peut également voyager avec un excellent Malbec de 2016 ou un Carmenere de 2019.

Côté blanc, « j’ai un Sancerre de 2020 qui est très apprécié ainsi qu’un très bon Chardonnay Chablis Premier Cru de 2019″.

« Nos prix sont abordables avec des vins de très bonne qualité car nous souhaitons que tout le monde puisse déguster de bons vins. Nous proposons un happy hour tous les jours de 5-7pm durant lequel tous nos vins au verre sont à moitié prix ainsi que certaines assiettes de charcuterie et fromages. Donc par exemple, vous pouvez déguster un Margaux pour $12.5 ou un Chateauneuf-du-pâpe pour $7. »

«Chez Vincent» c’est aussi une aventure professionnelle pour Claire et Nastasia qui après des Master en Commerce International et en Ressources Humaines se retrouvent à gérer l’établissement, la communication, le marketing ainsi que les ressources humaines.

Concernant Claire, elle était cadre infirmière en France et maintenant gère les mets français, italiens et espagnols.

N’oubliez pas de les suivre sur les réseaux sociaux ou bien de leur donner vos coordonnées si vous souhaitez être informés de leurs « wine tastings » et autres évènements.

Chez Vincent Wine Bar

C’est proche de A1A et de Oakland Park Blvd :

3312 NE 32nd Street, Fort Lauderdale, FL 33308

vincentmaurin@vincefrenchwinebar.com

954 530 7301

www.vincefrenchwinebar.com

1 – D’ailleurs – petite digression, mais point commun avec la Floride – saviez-vous que le nom de

famille « d’Isigny » était à l’origine de l’anglicisé « Disney » ? C’est véridique !

