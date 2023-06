Les concerts à Miami et en Floride durant le mois de juillet 2023

Voici les concerts de juillet 2023 en Floride avec notamment en tête d’affiche The Cure et Boy George.



Par ailleurs, vous retrouverez ici les festivals en Floride et de manière plus générale tous les spectacles en Floride sont dans notre rubrique agenda.

The Cure

– 29 juin : Tampa

– 1er juillet : Miami

Alternative Rock / Indie

Lady A

– 29 juin : St Petersburg

– 30 juin : Fort Myers

– 1er juillet : Fort Lauderdale

Country / Folk

The Struts



– 2 juillet : Orlando

– 3 juillet : Fort Lauderdale

Alternative Rock / Indie

Peter Frampton



– 2 juillet : Clearwater

– 3 juillet : Hollywood

Pop Music / Soft Rock

Matchbox Twenty



– 5 juillet : Jacksonville

– 7 juillet : West Palm Beach

– 8 juillet : Tampa

Pop Music / Soft

Riley Green



– 6 juillet : St Augustine

– 7 juillet : Hollywood

Country / Folk

7 juillet

Flatland Cavalry

House of Blues · Orlando

Country / Folk

8 juillet

Los Amigos Invisibles

Miami Beach Bandshell

Miami Beach

World Music

Illenium



– 8 juillet : Orlando

– 9 juillet : Hollywood

Electronic Music / Dance

Louis Tomlinson



– 11 juillet : St Augustine

– 13 juillet : Hollywood

– 14 juillet : Tampa

Pop Music / Soft Rock

Boy George



– 13 juillet : West Palm Beach

– 15 juillet : Tampa

– 16 juillet : Jacksonville

Soul / R&B

Dierks Bentley

– 13 juillet : Jacksonville

– 14 juillet : Tampa

– 15 juillet : West Palm Beach

Country / Folk

Trevor Hall



– 13 juillet : St Petersburg

– 14 juillet : Cocoa

– 15 juillet : Ormond Beach

– 16 juillet : Jupiter

Alternative Rock / Indie

Duane Betts



– 14 juillet : Fort Lauderdale

– 15 juillet : St Petersburg

Alternative Rock / Indie

15 juillet

Crankdat

DAER Nightclub

Fort Lauderdale

Electronic Music / Dance

Andrew McMahon



– 18 juillet : Ponte Vedra Beach

– 20 juillet : Fort Lauderdale

– 21 juillet : Orlando

Alternative Rock / Indie

The Glitch Mob



– 20 juillet : Miami

– 22 juillet : Orlando

Electronic Music / Dance

21 juillet

Tchami

Club Space

Miami

Electronic Music / Dance

Goo Goo Dolls



– 24 juillet : Clearwater

– 26 juillet : Boca Raton

– 27 juillet : St Augustine

Alternative Rock / Indie

Sam Smith



– 25 juillet : Miami

– 26 juillet : Orlando

Soul / R&B

Fuerza Regida



– 28 juillet : Miami

– 29 juillet : Tampa

Latin Music

Dave Matthews Band



– 28 et 29 juillet : West Palm Beach

Alternative Rock / Indie

John Fogerty



– 28 juillet : St Augustine

– 29 juillet : Clearwater

– 30 juillet : Hollywood

Country / Folk

PUBLICITE