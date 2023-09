Miami : la communauté catholique francophone a repris ses activités

La communauté catholique francophone de Miami s’est créée il y a plus de 5 ans déjà autour de Father Alejandro J. Rodríguez Artola qui l’accueille, pendant l’année scolaire, pour une messe mensuelle en français dans sa paroisse de Saint Thomas the Apostle à South Miami.

par Valérie Bauwens

C’est donc avec joie que le dernier week-end d’août, les familles francophones revenues à Miami pour la rentrée, et les familles nouvellement installées se sont retrouvées et rencontrées autour d’un goûter et jeux, dans les merveilleux jardins de la paroisse.

La première messe en français aura lieu le 16 septembre à 19 heures et sera suivie comme traditionnellement par un « apéro-pot-luck ». (Apportez-vos petits plats, amuse-bouches et boissons pour un temps d’amitié que tous aiment de 0 à 77 ans)

Father Alejandro qui parle un merveilleux français nous soutient tout au long de l’année en nous permettant aussi d’organiser un week-end de retraite, qui s’ajoute à d’autres rendez-vous précieux et joyeux comme la préparation de Noël (goûter, animations) et la célébration de Pâques (chasse à l’oeuf…).

Notre communauté est forte de talents de chanteurs, organisateurs, et lecteurs et préparateurs de la messe au cours de laquelle un éveil à la foi est organisé pour les petits (4 à 7/8 ans, avant la 1ère communion).

Venez nous rejoindre pour prier, en chantant, en guidant les enfants de choeurs, en éveillant les petits et n’hésitez-pas à contacter via communautecatholiquemiami@gmail.com.

Restez connectés et informés via facebook et instagram et notez aussi le calendrier des messes de l’année:

A 19 heures, les samedis 16 septembre, 7 octobre, 11 novembre et 2 décembre 2023 et

en 2024, les samedis 13 janvier, 3 février, 2 mars, 6 avril, 4 mai et 1er juin.

Une retraite est prévue fin février 2024.

Bonne rentrée et Soyez bienvenus ~~

Valerie Bauwens

Saint Thomas the Apostle

7303 SW 64th St. Miami, FL 33143

https://www.facebook.com/Communaute.Catholique.Francophone.de.Miami/

https://www.instragram.com/comcatho.miami/

communautecatholiquemiami@gmail.com

