Un milliardaire  veut construire à Palm Beach la maison la plus chère au monde

L’homme d’affaires Kenneth Griffin a acquis et détruits en 10 ans des demeures sur l’île de Palm Beach sur un site côtier situé à 400 mètres seulement au sud de la célèbre Mar A Lago, la résidence principale de Donald Trump. A la place, il compte y ériger la maison la plus chère du monde, à 1 milliard de dollars. Située sur Blossom Way, elle devrait être dans un premier temps utilisée par la mère de Griffin, Catherine Catz Griffin, puis comme une maison de retraite…. ce qui risque d’en faire (aussi) la plus chère du monde !

Crédit photo : Town of Palm Beach Crédit photo : Town of Palm Beach Crédit photo : Town of Palm Beach Crédit photo : Town of Palm Beach Crédit photo : Town of Palm Beach

PUBLICITE :