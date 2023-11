Quelle assurance voyage pour les Snowbirds qui vont en Floride ?

Il faut à la fois être bien couvert pour voyager aux Etats-Unis et, le principal problème auxquels font face les Snowbirds, c’est que plus vous êtes âgés et/ ou plus vous avez d’antécédents, et plus ce sera onéreux. Mais, d’un autre côté, c’est aussi à ce moment de la vie que vous avez à faire face à des risques accrus, et donc besoin d’être vraiment bien couverts car, petit rappel : toute intervention médicale coûte très cher aux Etats-Unis.

Quelles assurances prendre ?

Si vous prenez l’avion, vous pouvez souscrire une assurance qui couvre les interruptions du voyage, les bagages perdus et le remplacement de documents. Si vous conduisez, assurez-vous d’avoir une couverture pour le conducteur et le véhicule au cas où vous auriez un accident, mais aussi pour les tiers.

Pour la maladie : renseignez-vous sur ce qui est couvert par votre assurance canadienne. Il se peut qu’elle ne couvre rien ou presque rien d’un voyage à l’étranger, et/ou que vous ayez à avancer les frais médicaux. Quand on connaît le montant des interventions médicales aux Etats-Unis…

Si vous avez une condition, elle peut se retrouver exclue de l’assurance (vous pouvez être assuré pour tout, mais pas pour la condition en question).

Attention, il n’y a pas que les frais médicaux qui nécessitent d’être couvert. En cas de rapatriement médicalisé ou même de rapatriement pour cause de décès, ça peut aussi coûter cher.

Certains paquets d’assurances permettent aussi de couvrir les enfants, les animaux, de rembourser votre voyage s’il est interrompu etc…

Si vous n’êtes pas assuré à l’étranger, vous pouvez vous aussi voir refuser l’accès aux soins.

Il y a différents moyens de souscrire une assurance voyage auprès d’un :

agent de voyages;

courtier d’assurance;

l’assureur de votre employeur;

les sociétés émettrices de cartes de crédit.

Ne parlons pas plus de malheur, mais bien entendu nous vous conseillons de lire dans le détail l’assurance à laquelle vous souscrivez, et le cadre dans lequel elle s’applique. Par exemple durant la pandémie de Covid-19 certaines assurances excluaient d’assurer pour cette maladie. Les assurances s’appliquent généralement pour des voyages dans des pays où le Canada ne déconseille pas de voyager (pour cause de guerre, pandémie…).

Y a-t-il un bon moment pour acheter son assurance maladie pour le voyage ? Dans tous les cas il faut l’acheter AVANT de partir, mais si possible prenez un petit délai afin de pouvoir tout lire et comprendre !

