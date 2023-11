Miami : Voici les gagnants des Trophées de l’Innovation organisé par la FACC-Floride

Les French Weeks ont été un succès cette année encore, avec de belles réunions « business » et des événements culturels appréciés (pétanque, Florence Foresti, Gims…). Le 6 décembre il y avait la remise des trophées de l’innovation, lors duquel de belles entreprises sont toujours récompensées. L’activité de la Chambre de Commerce Franco-Américaine a été remarquée car, fait très rare, le quotidien local Miami Herald consacre un long article à cette soirée et à l’activité commerciale des Français en Floride : bravo à Serge J. Massat et Annabelle Ballot, le président et la directrice de la FACC ! A noter le beau jeu collectif entre la FACC, les CCE (conseillers du commerce extérieur de la France) et l’Union des Français de l’Etranger, pour la remise de ces prix !

Pour connaître la FACC : www.faccmiami.com

Les gagnants de cette année sont :

– Dronisos gagne dans la catégorie des entreprises de taille petite et moyenne : arrivés à Orlando en août 2023, ils créent des spectacles à l’aide de drones, allant jusqu’à par exemple 1500 drones volant en synchronisation lors du 14 juillet à Disneyland Paris. www.dronisos.com

– Waga Energy, est une entreprise qui convertit les déchets des décharges en gaz naturel renouvelable : elle a reçu le prix pour son impact ESG (environnemental, social et de gouvernance). www.waga-energy.com

– Deux gagnants pour le prix de la « start up de l’année » : Ovrsea qui est une plate-forme technologique qui organise et gère le transport de marchandises, et Tomo 4.0, qui cherche à convertir les déchets textiles utilisés lors de grands événements. www.ovrsea.com www.tomo-upcycling.com

