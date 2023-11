Miami Beach : Steven Meiner devient le 39e maire de la ville 

La campagne électorale pour la mairie de Miami Beach s’est terminée le 21 novembre 2023 avec la victoire au deuxième tour du candidat Steven Meiner.

Avec 54% des voix (5,298) Steven Meiner l’emporte sur son concurrent Michael Gongora à 46% (4,505 voix), tous les deux avocat et membre de la commission municipale de Miami Beach.

Il remplacera l’actuel maire Dan Gelber dont le 3-ème mandat s’achève au 31 décembre 2023, ce dernier avait suivi les pas de son père Seymour Gelber, 33 -ème maire (1991-1997).

Débutée il y a quelques mois, les élections municipales de 2023 soumettaient au choix des résidents la désignation d’un nouveau maire et le renouvellement d’une partie de la Commission municipale.

La commission accueille Joe Magazine, David Suarez, Tanya Katzoff-Bhatt pour leur premier mandat.

Miami Beach est gouvernée par un maire qui s’appuie sur une commission de 6 élus pour servir de branche législative et nommer un City Manager, chef exécutif responsable de l’administration au quotidien de tous les départements de la ville et de l’application des lois et règlements votés par le maire et la commission.

Le maire est élu pour deux ans renouvelables 3 fois, les commissionnaires sont élus par rotation pour servir 4 ans limités à deux termes consécutifs.

Pour gérer la ville d’environ 82.000 résidents et de 10 millions de visiteurs par an, un budget en augmentation à 942 millions de dollars a été voté pour 2024 contre 829 millions de dollars en 2023 avec un fonds de réserve général évalué à 80 millions de dollars.

Ce montant prend en compte la nécessité de régler certains problèmes majeurs de la ville tels que la circulation automobile embouteillée, la population sans-abri et la sécurité publique lors de rassemblements, en particulier Memorial Day et les vacances de printemps ou Spring Break.

Les revenus municipaux proviennent essentiellement de la « Property Tax » taxe immobilière pour 7 % et de la « Resort Tax » taxe de séjour à hauteur de 56,4%.

Le budget consacre une part importante à l’art et la culture pour renforcer la position de Miami Beach en une destination culturelle majeure en s’appuyant sur la notoriété mondiale et l’importance économique de la foire d’art contemporain Art Basel Miami Beach.

La ville a pour cela émis une obligation municipale « municipal bond » de 152 millions de dollars en 2022 spécialement dédiée a des projets d’art et de culture.

Lors de la campagne pour les municipales, tous les candidats ont insisté sur la question primordiale pour les résidents du surdéveloppement immobilier de Miami Beach altérant ou pouvant altérer le caractère historique et l’architecture classée au patrimoine américain de la ville, en particulier de South Beach.

Le maire élu Steven Meiner, précisant n’être pas « dans la poche des développeurs immobiliers », a pris une position ferme pour la limitation de la hauteur et densité de tout nouveaux projets.

Il semble très attendu à ce sujet sur la possible construction très controversée d’une tour dans le quartier classé Art Deco sur Ocean Drive par le Clevelander Hotel et par la proposition en cours de construire 15 étages au Ritz-Carlton sur Lincoln Road.

Steven Meiner & Commissioner Alex J Fernandez Commissioner Joe Magazine Roberto Novo Assistant de Steve Meiner

