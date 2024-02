MMA : Benoît Saint-Denis vient à Miami en mars pour un combat d’anthologie !!!!

Revoilà Benoît Saint-Denis aux USA (classé 12e chez les poids légers à l’UFC), après son impressionnante victoire par KO le 11 novembre dernier face à Matt Frevola à New-York, il va de nouveau combattre en territoire hostile, mais cette fois l’ancien des forces spéciales françaises va se retrouver à Miami face à Dustin Poirier (cadien de Lafayette en Louisiane), actuel 3e de la même catégorie. Vu les ambitions de Benoît « God of War » Saint-Denis et sa popularité qui devient immense en France, le combat est très attendu. Plus vous serez nombreux à soutenir Saint-Denis lors de ce combat légendaire, et plus il sera motivé !

Benoît Saint-Denis contre Dustin Poirier

Le 9 mars 2024

Kaseya Center (Miami Heat)

601 Biscayne Blvd, Miami

www.ufc.com/event/ufc-299

Les prix sont à partir de 390$. Il y aura d’autres combats incroyables le même soir, dont la tête d’affiche entre Sean O’Malley et Marlon Vera

