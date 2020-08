Visite de l’île d’Indian Key, sa ville fantôme et son site de snorkeling (archipel des Keys de Floride)

Indian Key est une destination idéale pour une journée de découverte dans l’archipel des Keys !

SITUATION GEOGRAPHIQUE

Indian Key est gérée par l’Etat de Floride en tant que « Historic State Park » est elle est inclue dans la commune d’Islamorada dans les « Upper Keys » : la partie nord des Keys de Floride. Elle est à 134 kilomètres de route de Miami, et il y a 800 mètres de navigation pour y accéder depuis Overseas Highway (la route principale des Keys).

Carte Google :

NOTRE VIDEO D’INDIAN KEY :

COMMENT ALLER A INDIAN KEY

On peut approcher en bateau, mais en 2020 la jetée d’Indian Key était toujours hors service depuis l’ouragan Irma de 2017. Le kayak ou paddleboard sont dess bon moyen pour gagner l’île. On peut mettre à l’eau son propre engin flottant depuis la route des Keys, à l’endroit nommé « Indian Key Fill ». On peut louer kayak, paddleboard, bateau ou jet ski à Robbie’s Marina, et traverser rapidement : en kayak il faut compter 20 à 30 minutes de rame. A marée très basse il faut parfois rajouter quelques minutes afin de contourner les hauts fonds, mais il n’y a en tout cas rien de difficile, et Robbie’s Marina donne tous les détails à ceux qui souhaitent y aller.

En bateau ou jet ski il est possible de visiter plusieurs endroits le même jour, comme par exemple aller faire du snorkeling à Alligator Lighthouse, voir les oiseaux à Shell Key etc… : tout est très proche voir notre page « une journée à Robbie’s Marina). On approche ou accoste généralement l’île par son côté ouest.

Départ de la Marina Robbie’s à Islamorada Bateau au large d’Indian Key, dans les Keys de Floride Kayak près d’Indian Key, dans les Keys de Floride Bateau au large d’Indian Key, dans les Keys de Floride La jetée d’Indian Key, dans les Keys de Floride Kayak entre Islamorada et Indian Key, dans les Keys de Floride

DECOUVRIR INDIAN KEY

L’île est entourée d’une mer aux couleurs qui peuvent être impressionnantes, d’un bleu plus ou moins profond, qui se lézarde de blanc à mesure que le niveau de la mer baisse. Certaines parties sont plus vertes, car de nombreux fonds sont couverts d’herbiers marins dans lesquels jouent bébés dauphins, petits requins nourrice etc…

HISTOIRE D’INDIAN KEY

Bien entendu il y eut différents époques de peuplement indiens sur l’île. Mais on sait peu de choses de son histoire avant l’arrivée des Européens. Au XIXe siècle, les Européens étaient encore peu nombreux dans les environs, et certaines passes étaient contrôlées par des pirates comme le légendaire Henry « Black » Ceasar, dont on ne sait pas s’il était Africain ou ex-esclave Haïtien, mais qui aurait (toujours selon la légende) terminé comme lieutenant de Black Beard.

Un peu plus tard au XIXe siècle, guère plus de sites étaient habités par les Européens en sud Floride, et ainsi Indian Key fut la toute première île réellement habitée des Upper Keys. Ses voisines étaient alors assez éloignées : des petits villages nommés « Key West » ou « Miami ». En 1831, un dénommé Jacob Housman acheta Indian Key afin d’y établir sa société de « wreckage » (récupération ou sauvetage d’épaves). Le succès fut rapide et Indian Key compta probablement une centaine d’habitants, et même un hôtel à son heure de gloire ! En 1836, Jacob Housman décida d’en faire un lieu public, afin de s’émanciper de la tutelle de Key West. Un nouveau comté fut créé, du nom de « Dade », un soldat mort durant les guerres contre les indiens seminoles l’année passée. Le sud du continent et les Upper Keys constituent ce comté, et c’est ainsi qu’Indian Key devient la toute première capitale du comté de Dade ! La flamboyance de cette (mini) île ne dura toutefois qu’un temps. Les guerres avec les Indiens continuaient et, malgré la constitution d’une milice d’une vingtaine d’hommes (composée à moitié d’Afro-Américains) en 1840 les Seminoles organisèrent un raid sur l’île, tuèrent treize personnes, alors que le reste de la population arrivait à s’échapper en bateau (dont Housman). Après avoir pillé l’île, les seminoles détruisirent la totalité des constructions. Quelques familles revinrent ensuite s’y installer et l’île ne fut pas totalement dépeuplée durant les décennies qui suivirent, mais le temps et les ouragans effacèrent progressivement la trace des habitants. La capitale du comté fut transférée à Miami, et les îles Keys furent de nouveau rassemblées en une entité commune, le Monroe County.

QUE VOIR A INDIAN KEY

L’île compte de jolis points de vue sur la mer à travers la mangrove. Elle est jalonnée de « rues » qui portent des noms, mais seulement jalonnées des ruines de maisons. On peut en faire le tour en 15 à 30 minutes sans se presser en sillonnant les chemins au milieu des plantes exotiques. Il y a entre autre une petite tour d’observation, et la tombe de Jacob Housman. Il y a des cartes à disposition près de la crique d’accostage des kayaks (mais bon il n’y a vraiment pas de quoi se perdre !).

Indian Key, en Floride Indian Key, en Floride Indian Key, en Floride L’île de Indian Key, dans l’archipel des Keys de Floride Indian Key, en Floride L’île de Indian Key, dans l’archipel des Keys de Floride Indian Key, une île des Keys de Floride L’île de Indian Key, dans l’archipel des Keys de Floride Indian Key, une île des Keys de Floride Indian Key, une île des Keys de Floride L’île de Indian Key, dans l’archipel des Keys de Floride Indian Key, une île des Keys de Floride Indian Key, une île des Keys de Floride Indian Key, une île des Keys de Floride Indian Key, une île des Keys de Floride Indian Key, une île des Keys de Floride L’île de Indian Key, dans l’archipel des Keys de Floride L’île de Indian Key, dans l’archipel des Keys de Floride Indian Key, une île des Keys de Floride Indian Key, une île des Keys de Floride L’île de Indian Key, dans l’archipel des Keys de Floride Indian Key, une île des Keys de Floride Indian Key, une île des Keys de Floride Indian Key, une île des Keys de Floride L’île de Indian Key, dans l’archipel des Keys de Floride L’île de Indian Key, dans l’archipel des Keys de Floride L’île de Indian Key, dans l’archipel des Keys de Floride L’île de Indian Key, dans l’archipel des Keys de Floride L’île de Indian Key, dans l’archipel des Keys de Floride L’île de Indian Key, dans l’archipel des Keys de Floride L’île de Indian Key, dans l’archipel des Keys de Floride L’île de Indian Key, dans l’archipel des Keys de Floride L’île de Indian Key, dans l’archipel des Keys de Floride L’île de Indian Key, dans l’archipel des Keys de Floride Kayak près d’Indian Key, dans les Keys de Floride Bateau au large d’Indian Key, dans les Keys de Floride L’île de Indian Key, dans l’archipel des Keys de Floride Bateau au large d’Indian Key, dans les Keys de Floride L’île de Indian Key, dans l’archipel des Keys de Floride

LE SITE DE SNORKELING

(plongée sous-marine sans bouteille)

Vous pouvez faire du snorkeling à l’ouest de l’île, sur les fonds sablonneux ou dans les herbiers tout proches, mais ce n’est généralement pas pour cela qu’on vient à Indian Key. L’île est presque entièrement entourée de roches (ce qui n’est pas courant en Floride). La rive sud-est est la plus profonde, avec de mini-cavernes creusées par la mer dans la roche. Vous y verrez des milliers de poissons de toutes les couleurs. Les adultes auront pied partout. Il y a des oursins rouges à l’intérieur des failles (on n’en a pas vu sur le sol) et de très nombreuses conques géantes, parfois difficile à distinguer car leurs côté coloré est dans le sable.

Précision : il ne s’agit pas d’un site majeur de snorkeling dans les Keys de Floride (pour cela allez au Pennekamp Park de Key Largo, par exemple), mais le site d’Indian Key est beau et original.

Conditions : Comme partout pour le snorkeling il faut privilégier les jours ensoleillés, avec le moins de vent possible et une bonne visibilité sous-marine. Mais vous ne verrez rien (ou presque) à marée basse. Il faut vraiment qu’elle soit haute. Par ailleurs, pour avoir de belles couleurs et visibilité, il est conseillé d’y aller le matin car le soleil éclaire les mini-cavernes.

Le site de snorkeling d’Indian Key, dans l’archipel des Keys de Floride Le site de snorkeling d’Indian Key, dans l’archipel des Keys de Floride Le site de snorkeling d’Indian Key, dans l’archipel des Keys de Floride Le site de snorkeling d’Indian Key, dans l’archipel des Keys de Floride Le site de snorkeling d’Indian Key, dans l’archipel des Keys de Floride Le site de snorkeling d’Indian Key, dans l’archipel des Keys de Floride Le site de snorkeling d’Indian Key, dans l’archipel des Keys de Floride Le site de snorkeling d’Indian Key, dans l’archipel des Keys de Floride Le site de snorkeling d’Indian Key, dans l’archipel des Keys de Floride Le site de snorkeling d’Indian Key, dans l’archipel des Keys de Floride Le site de snorkeling d’Indian Key, dans l’archipel des Keys de Floride Le site de snorkeling d’Indian Key, dans l’archipel des Keys de Floride Le site de snorkeling d’Indian Key, dans l’archipel des Keys de Floride Le site de snorkeling d’Indian Key, dans l’archipel des Keys de Floride Le site de snorkeling d’Indian Key, dans l’archipel des Keys de Floride Le site de snorkeling d’Indian Key, dans l’archipel des Keys de Floride

