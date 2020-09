Visiter Sebastian (comté de Indian River en Floride)

La petite ville de Sebastian Florida échappe au tourisme de masse car elle est à 90 minutes à la fois d’Orlando (au nord) et de Palm Beach (au sud). C’est d’ailleurs ce côté isolé et « loin d’être envahie par les touristes » qui lui donne son charme. Si Sebastian ne s’est pas développée, s’est aussi parce que ses plages ne sont pas constructibles, et parce qu’il n’y a pas de pont sur l’Indian River entre la ville et la plage.

Conseil : visitez Sebastian en même temps que Vero Beach.

Valeur touristique : pas si c’est votre premier séjour en Floride (mais sinon oui !).

Indian River

Dans le comté c’est le nom qu’on donne à l’intracoastan et, à Sebastian comme ailleurs, vous trouverez des petites keys (îles) et des mangroves à explorer sur les chemins de randonnée, aussi bien en kayak, qu’en jet ski ou bateau.

Pelican Island NWR

Afin de créer un sanctuaire pour les oiseaux, l’île de Pelican Island a été classée « NWR » (refuge national pour la vie sauvage) (National Wildlife Refuge). Vous pouvez y aller par vos propres moyens (navigables) et accéder à des plateformes d’observation.

www.fws.gov/refuge/pelican_island/

Sebastian Inlet State Park

C’est surtout pour ce State Park que Sebastian est connu, avec ses vue aériennes à couper le souffle de sa double-plage (rivière et mer), souvent d’un bleu laiteux à l’instar de sa voisine, Vero Beach. Sebastian Inter est un grand State Park de mangrove, de part et d’autre du pont enjambant la rivière d’accès entre l’Indian River et l’océan Atlantique. Il compte plusieurs accès qui permettent de mouiller un kayak à différents endroits.

Photos de la plage côté rivière :

(voir aussi la belle photo aérienne en haut de cette page : la plage circulaire est de l’autre côté à droite du pont)

Il y a une jolie jetée qu’on peut arpenter. Juste au nord de cette jetée il y a un spot de surf à peu près toute l’année. Même quand la vague est petite, elle pousse quand même très bien les bodyboards. La plage circulaire sur la rivière est photogénique vue d’avion, mais assez quelconque quand on est sur place. Elle est toutefois très utile quand il fait froid ou venteux sur l’Atlantique, ou bien pour mettre les enfants à l’eau en sécurité quand, côté océan, les vagues sont déchaînées. Entre les deux vous trouverez un snack ouvert dans la journée.

www.floridastateparks.org/parks-and-trails/sebastian-inlet-state-park

Photos de la plage côté océan :

Musée de la pêche

Dans la partie au sud du pont se trouve le Sebastian Fishing Musem.

La « Flotte au trésor »

C’est au Sebastian Inlet que sont arrivés les rescapés du naufrage de la « Flotte au Trésor » de 1715. Les navires espagnols ne pouvant se rendre seuls en Espagne sans se faire assaillir par les pirates, ils se rassemblaient à Cuba avant de franchir ensemble et sous bonne escorte l’océan Atlantique. Le 31 juillet 1715, les onze navires de cette flotte ont coulé lors d’un tempête.

Vous y trouvez aujourd’hui Le McLarty Treasure Museum.

St Sebastian River State Park

Pour sa part ce State Park est dans les terres, et il abrite des sentiers de randonnées et des possibilités de jeter son propre kayak pour aller serpenter entre les forêts de pins de Floride et leurs savanes.

www.floridastateparks.org/parks-and-trails/st-sebastian-river-preserve-state-park

Sebastian (Ville)

Comme dit en intro, il s’agit d’une petite communauté (même s’il y a un millier de nouveaux habitants par an à arriver) avec un état d’esprit nautique assez sympa. Il y a un petit centre commerçant de chalets un peu de « style Key West » qui s »appelle The Village Square, avec artistes, artisans et restaurants. Le long de US1 ou au bord de l’Indian River on trouve aussi des restaurants : tout est petit donc concentré.

Le Courrier a essayé le Tiki Bar & Grill, et la cuisine y a fait l’unanimité (c’est un tiki hein, y a pas cinq étoiles au Michelin non plus !). SI c’est bien, c’est peut-être justement parce qu’il n’y a pas trop de touristes à Sebastian, et qu’ici c’est donc pour les locaux qui reviendront le weekend suivant écouter le groupe de rock sous les étoiles.

Ressources :

Office de Tourisme du comté d’Indian River : www.visitindianrivercounty.com

Dans les environs :

– Voir notre page sur Vero Beach

– Voir notre page sur Cape Canaveral

– Notre guide complet et gratuit de la Floride

Notre galerie photo du Tiki Bar & Grill de Sebastian :

