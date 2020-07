Wakulla Springs : les belles sources naturelles près de Tallahassee en Floride

Wakulla Springs State Park est un très beau parc naturel à quelques minutes au sud de Tallahassee, la capitale de la Floride. Et ces « plus grandes sources du monde » (selon la présentation officielle) sont d’ailleurs un peu la piscine naturelle de Tally (le surnom de la capitale).

On peut aller en découvrir les paysages grâce aux bateaux à fond de verre ou en kayak directement sur le site. Si vous n’êtes pas trop égoïste et acceptez de partager les fraiches eaux avec les alligators (et les plus gentils lamantins) alors vous pourrez profiter de la plage et des plateformes afin de plonger dans les eaux translucides qui autorisent également le snorkelling.

Un sentier part du site afin d’aller découvrir cette partie de la forêt d’Apalachicola : pensez à vos produits anti-moustiques et vous pourrez découvrir cet univers jalonné de plateformes, de dolines, et de pins abritant une faune mystérieuse.

Les Wakulla ont la particularité d’avoir un bel hôtel-restaurant directement sur le site, ce qui est très rare dans les « springs » de Floride, et cet hôtel « The Lodge » constitue d’ailleurs à lui seul un monument historique, puisqu’il date des années 1930 et est vraiment très singulier.

Les films Tarzan’s Secret Treasure (1941) et Creature from the Black Lagoon (1954) ont été tournés ici au Wakulla Springs State Park.

www.floridastateparks.org/WakullaSprings

