C’est parti pour le déconfinement en Floride: voici ce qui est prévu

Alors que les premières plages avaient rouvert près de Jacksonville il y a plus d’une semaine et que le nombre de nouveaux cas de coronavirus retombe rapidement (300 nouveaux cas seulement le 29 avril) : la fin de l’épidémie est en vue en Floride. En conséquence, les comtés ont pris progressivement des mesures d’allégements. Mercredi le gouverneur Ron DeSantis a annoncé que tout l’Etat allait entrer en processus de déconfinement à partir de lundi prochain (4 mai). Ces mesures s’appliqueront à tout l’Etat, sauf les comtés de Broward, Palm Beach et Miami Dade (où le gouverneur laisse les autorités locales décider puisque ces comtés ont été les plus touchés par l’épidémie).

Les commerces, restaurants, musées et bibliothèques vont donc rouvrir à 25% de leur capacité. La chirurgie élective (non-urgente), interdite jusqu’à présent, peut également reprendre. Les State Parks (parcs d’Etat) seront ouverts dès lundi. Mais les bars, salles de sport, les coiffeurs et cinémas resteront pour le moment fermés. De même, la scolarité va continuer de se faire par internet, et il demeure interdit de visiter les maisons de retraites. Sans parler de l’industrie du tourisme, si importante en Floride, avec ses avions, hôtels, croisières et parcs d’attractions, dont il est pour le moment impossible de savoir quand ils rouvriront.

Bien entendu, il faut que chacun continue de pratiquer la distanciation sociale.

Vu le rapide effondrement des nouveaux cas de virus, un retour à la quasi-normale devrait être rapidement envisagé, excepté bien entendu sur le tourisme international qui risque de devoir attendre plus longtemps.

– L’ordre de réouverture pour l’Etat est ici

En sud Floride :

Si les trois comtés de sud Floride ne font pas partie de ce plan, ils avaient néanmoins commencé les « déconfinements » deux jours plus tôt, sauf pour la ville de Miami. Mais les autres ont effectivement rouvert leurs parcs, golfs et marinas, avec bien entendu des réglementations précises : masques dans les parcs, interdiction de jouer au tennis en double, ni au basket en équipe. De même, le nombre de personnes est réglementé sur les bateaux en fonction de la taille. Demeurent interdits : les aires de jeux pour enfants, parcs pour les chiens, skate parks et les tables de dominos.

Les parcs nationaux de Homestead (Everglades et Biscayne) ne vont pas en revanche rouvrir tout de suite.

A Key West des plages sont de nouveau accessibles, mais seulement pour les résidents puisque l’accès aux îles est toujours interdit aux touristes.

Reste le cas des habitants de Miami, mais qu’ils ne désespèrent pas, la disparition du virus est globale et les autorités ne devraient pas les abandonner enfermés chez eux : ce n’est qu’une question de jours !

