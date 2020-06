Send an email

Explosion de cas de coronavirus à Miami et en Floride en cette mi-juin

Dans certains Etats comme New-York, le virus recule vite, et en moyenne pour tous les Etats américains, il y a bel et bien ne régression. Mais elle n’est pas uniforme. En Californie par exemple le nombre de cas est au contraire en lente progression. Au Texas et en Floride, c’est une nouvelle explosion, assez spectaculaire, des nouveaux cas qui est en train d’apparaître.

Record de covid-19 en Floride

Depuis une semaine le nombre de nouveaux cas de covid-19 battait déjà des records, au dessus de 1000 par jour, mais le 13 juin c’est monté à 2581 nouveaux cas en 24 heures !! Pour comparaison, le premier pic de Covid-19, en avril dernier, était à 1400 nouveaux cas par jour.

Cette résurgence de l’épidémie était dans un premier temps attribuée au plus grand nombre de tests réalisés. Le journal Tampa Bay Times note que, au contraire, le pourcentage de tests positifs en Floride « est passé à 5,4% alors qu’il était à 5,3% il y a quelques jours« . Il faut se résoudre à l’évidence, le déconfinement a provoqué un certain relâchement, (pour ne pas dire un relâchement certain), dans les comportements : il n’y a pas besoin de statistiques pour le constater.

Sur les 2581 cas recensés hier la moitié (1276) ont été détectés en Floride du sud, ce qui donne par comté : 761 à Miami-Dade, 275 à Broward, 233 à Palm Beach County, et 128 dans le comté de Monroe (les îles Keys). Le nombre de décès est à peu près réparti de la même manière, avec Miami en tête. Le nombre d’hospitalisations pour des complications était toutefois en légère baisse au 11 juin, avec des évolutions intéressantes dans les grandes villes (-14% sur Miami).

Le nombre de tests fait certes monter le nombre de cas positifs (car des personnes peu malades y accèdent plus facilement), mais des foyers d’infections frappant maisons de retraites et prisons sont aussi au nombre de cette évolution et, selon le gouverneur DeSantis, un grand nombre de travailleurs dans les fermes sont aussi contaminés.

Certains se demandaient si le covid-19 allait disparaître avec les chaleurs estivales… Rien n’est moins certain.

– Article de Miami Herald sur le même sujet

– Nous réalisons une mise à jour quotidienne de l’épidémie en Floride sur cette page

– Rejoindre notre groupe Facebook consacré aux francophones et à l’épidémie aux Etats-Unis

– Voir tous nos articles sur l’épidémie en Floride

PUBLICITE :