Miami : une fête de la musique organisée en mode « distanciation sociale »

Comme chaque année la Fête de la musique va bel et bien se dérouler le 21 juin en sud Floride sous son nom habituel de « Make Music Miami ». Mais la distanciation sociale de rigueur change de facto le concept : l’épidémie de covid-19 n’est pas terminée en Floride. Au lieu des concerts dans la rue, il y aura pour cette édition 2020 plusieurs initiatives, qui seront diffusées en direct ou en différé lors d’un show sur les canaux de Make Music Miami (dont la page Facebook).

Le programme n’est pas encore totalement complet, mais on sait déjà que vous pourrez y voir :

– Le Contagious Beat – Le pianiste français Dominique Fillon invite les musiciens à le rejoindre pour un jam tous ensemble. C’est déjà commencé, et ça se passe sur : www.makemusicmiami.org/contagious/

– Music Live sur le net – Louis Bertignac organisera un Marathon musical rock (avec ses morceaux à lui, ceux de Téléphone, des Rolling Stones, des Beatles…) ce 21 juin et Make Music Miami va en diffuser des parties en direct, en début d’après-midi.

– Concert au North Beach Bandshell – Généralement The Rythm Foundation organise au NBS de Miami Beach un grand concert francophone ouvert au public, et cette année ce sera encore le cas avec les prestations entre 20h et 22h de Liset Alea / Fete AllStar, et le retour (très attendu) de Vincent Raffard avec The French Horn. Mais le public sera réduit et vous pourrez suivre les prestations sur internet.

– DJ Set – Michael Canitro jouera pour vous en direct sur internet.

– Performances enregistrées gracieuses (celles qui sont confirmées) : Tété – Kent – Aude Henneville – Henry Padovani – Jay Ryan Berretti – JM Bernard – Tryo – Giedre.

– Le « Sound Truck » – Un camion musical va circuler dans plusieurs quartier de Miami avec des arrêts pour faire danser les gens aux balcons. Le trajet reste à préciser !

Le programme complet de Make Music Miami est régulièrement mis à jour (en fonction des initiatives) sur leur site internet : www.makemusicmiami.org

