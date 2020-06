L’association Miami Accueil a élu une nouvelle présidente !

Vendredi 12 juin, l’association Miami Accueil a changé de présidente. Avec une mobilisation de 40% des adhérents qui ont participé à cette élection, c’est Veronika Pozmentier qui a été élue, et qui prend ainsi la suite de Sophie Lefebvre Blachet.

Sophie était devenue présidente en 2017, et elle a entre autre été à l’origine d’un très grand nombre de réunions très appréciées. Son mandat aura été marqué par le décès de Geneviève Alix, qui l’avait précédée à ce poste pendant 14 ans.

Veronika Pozmentier est journaliste et historienne de l’art, spécialisé dans le style art-déco. Selon Miami Art Guide, elle réside à Miami-Dade depuis 1998. Elle est titulaire d’un doctorat en droit de l’Université Panthéon-Assas, d’un Masteur en Journalisme de Pantéon-Sorbonne (Institut Francais de Presse) et a également étudié l’art et l’histoire de l’art à l’Ecole du Louvre

Miami Accueil fait partie du réseau des « Accueils » français présents dans la plupart des pays du monde et, à Miami, d’une part elle permet d’accueillir les nouveaux arrivants français (et autres) et de les aider à s’intégrer, mais elle organise également un grand nombre d’activités chaque semaine, ce qui en fait la plus active des assos françaises de la ville depuis sa fondation en 1994 par Michèle Mataillet et Isabelle Picot.

www.miami-accueil.org