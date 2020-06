Entretien avec Veronika Pozmentier, la nouvelle présidente de Miami Accueil

Miami Accueil est une association à but non lucratif dont la mission est l’aide aux expatriés français et francophones en favorisant leur adaptation, installation et information par la création d’un réseau amical et social leur permettant une implantation facile et rapide dans le sud de la Floride.

Miami Accueil est elle-même membre de la FIAFE (Fédération Internationale des Accueils Français et Francophones d’Expatries) qui regroupent 152 Accueils répartis dans 90 paysdont 16 Accueils aux USA.

A ce jour, Miami Accueil regroupe environ 200 membres sur Miami-Dade.

En juin 2020, l’Assemblée Générale annuelle des membres a procèdé a l’élection du nouveau Bureau de l’association, et Veronika Pozmentier a été nommée présidente de Miami Accueil.

Le site internet de l’asso : www.miami-accueil.org

Le Courrier de Floride : Vous êtes le nouvelle Présidente de Miami Acc u eil, quels sont vos projets ? Comment envisagez-vous l’orientation de l’association ?

Veronika Pozmentier : Effectivement, je suis très honorée d’avoir été élue juin 2020 et j’entends consacrer beaucoup de mon temps au bon fonctionnement et développement de Miami Accueil.

Je souhaite faire augmenter les adhésions des membres et faire se rencontrer plus de français de Miami-Dade, dans des lieux différents (musées, ateliers d’artistes, maisons de collectionneur, jardins prives) et des évènements différents (culturels, artistiques, culinaires, écologiques…) ; créer une certaine modernité dans les rencontres à venir en prolongeant la mission éducative et informative de Miami Accueil pour les nouveaux arrivants.

J’entends également développer plus de partenariats avec des entreprises locales, françaises ou d’autres nationalités, et favoriser la visite d’ateliers, les rencontres sur site de certaines entreprises, diversifier l’expérience et l’échange au profit d’une nouvelle vision pour les membres de la communauté français einstallée en Floride.

Le C.D.F : Avez-vous des idées à ce sujet ?

Veronika Pozmentier : J’ai des pistes, oui, dès que l’état sanitaire et le Covid-19 le permettront, ainsi je suis déjà en contact avec certaines compagnies de croisière, je vous rappelle que Miami est l’un des premiers ports de croisière au monde avec environ 5,5 millionsde passagers par an et 21 compagnies de croisières, afin d’organiser des visites ou des déjeuners a bord de certains de ces paquebots impressionnants de 5 à 6000 passagers.

Je souhaite aussi sur une moindre échelle organiser la visite des jardins prives de Miami-Dade qui sont, dans cet environnement tropical luxuriant, magnifiques ainsi que la visite de jardins publiques surprenant tel que le Morikami Museum and Japonese Gardens ou le très secret jardin japonais Ishumera de Miami Beach.

Enfin nous fêterons les 25 ans de Miami Accueil l’an prochain en février 2021, un quart de siècle est une belle réussite de longévité et de succès pour une association, nous espérons sous des cieux plus cléments organiser en 2021 un grand gala spectacle de bienfaisance pour célébrer ce bel évènement et soulever des fonds.

Le C.D.F : Vous avez du travail en perspective ! Souhaitez-vous informer les lecteurs sur d’autres projets ?

Veronika Pozmentier : Oui, la solidarité, l’effort de solidarité, la période difficile, sanitairement, mentalement et financièrement, que nous traversons tous actuellement du fait du Covid-19 rend nécessaireune solidarité plus grande et plus active et une attention particulière aux besoins de la communauté française que nous servons, et nous nous devons d’être attentif.

Miami Accueil a récemment participé avec d’autres associations françaises, le Consul de France et le Superintendant des Ecoles Miami-Dade à des distributions de nourriture gratuite (Food drive) au profit de populations francophones dans le besoin ; et j’entends poursuivre de plus en plus d’actions de solidarité en soutien de toute communauté francophone de Miami-Dade.

