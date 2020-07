Miami : nouvelle fermeture des restaurants et salles de sport pour lutter contre l’épidémie de coronavirus

C’est le choc pour le monde commerçant : Miami doit procéder à de nouvelles restrictions.

Après le confinement du printemps puis des interdictions temporaires, notamment la fermeture des plages durant le 4th of July, ce lundi matin le maire de Miami-Dade, Carlos Gimenez, a ordonné que les restaurants et salles de sports cessent d’accueillir des clients à partir de mercredi. Les restaurants pourront toujours procéder à de la vente à emporter.

« Nous souhaitons nous assurer que les hôpitaux aient les équipes nécessaires pour sauver des vies« , a-t-il déclaré pour expliquer ces mesures. En effet, le nombre d’hospitalisations pour cause de covid-19 a doublé à Miami depuis début juin, et à mesure que l’épidémie rebondit, les hôpitaux approchent de la surchauffe. Il faut rappeler que la Floride est actuellement en train de battre tous les records de l’épidémie aux Etats-Unis (jusqu’à 11000 nouveaux cas par jour). Et malheureusement, pour le moment ce rebond ne donne pas de signe de faiblesse : il est impossible de prédire quand il se terminera.

La semaine dernière, le maire du comté avait déjà ordonné la fermeture des casinos, cinémas et club de strip-tease, mais aussi imposé le port du masque dans tous les espaces publics.

Les plages vont toutes rouvrir à Miami Dade, mais le maire a assuré qu’il serait vigilant avec les rassemblements : il refermera les plages si nécessaire.

Pensez à soutenir vos restaurants et cafés français, canadiens, haïtiens en leur commandant des plats !

– Pour lire ce nouvel ordre de fermetures (restaurants et salles de sports), cliquez ici

– Notre point quotidien sur la situation de l’épidémie en Floride est ici :

https://courrierdesameriques.com/2020/03/05/coronavirus-la-situation-a-miami-et-en-floride-sur-le-covid-19/‎

