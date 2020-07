Send an email

Nos nouvelles pages et vidéos sur la Panhandle de Floride !

De nouvelles pages, 1500 photos supplémentaires et 45 minutes de présentation vidéo ont été ajoutées à notre Guide de la Panhandle de Floride, la partie nord-ouest, entre Apalachicola et Pensacola : il s’agit donc désormais du plus complet des guides de la Panhandle jamais publié sur internet.

Et il était un peu indispensable ce guide, car la Panhandle est un endroit merveilleux qui n’est pas toujours bien présenté. Il contient pourtant certaines des plus belles plages du monde, de beaux sites naturels, des villes intéressantes et des itinéraires parfaits pour les « road trips » !

Vous trouverez dans ce guide tout sur Destin, St George Island, Panama City Beach, Carrabelle, Shell Island, Perdido Key etc… et leurs « plages les plus blanches du monde » !

– Notre guide de la Panhandle se trouve ici

– Notre guide complet de la Floride est ici