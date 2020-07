Isaias sera en catégorie ouragan à son approche de la Floride : toute la côte Atlantique américaine est concernée

Send an email

Les Bahamas sont déjà en « alerte ouragan » officielle, et la côte de Floride est en observation (« watches ») : la tempête tropicale Isaias est désormais prévue par le NHC comme s’apprêtant à longer la côte atlantique américaine entre Miami et jusqu’au Canada, mais à 17h le NHC a requalifié son pronostic et il s’agit désormais d’un OURAGAN qui devrait toucher (ou approcher) la Floride.

Les Etats du sud des Etats-Unis sont comme d’habitude concernés et, si la trajectoire se confirme, la Floride passera en état d’alerte officiel dans les heures qui viennent, car Isaias n’est plus très loin.

Les vente pourraient commencer à se faire ressentir en sud Floride dans la nuit de vendredi à samedi, avec un passage de l’œil samedi en milieu de journée au niveau de Miami.

Il s’agit de la première alerte sérieuse de l’année en Floride. Plus d’infos à venir.

Voir aussi nos pages :

– Que faire en cas d’ouragan à Miami et en Floride ?

– Vous pouvez rejoindre le « groupe Facebook Infos et Solidarités Ouragans en Floride » pour être tenus informés en temps réel et poser des questions aux membres.