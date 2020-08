Alerte ouragan Isaias sur la côte atlantique de Floride

L’ouragan Isaias remonte actuellement la côte américaine vers le nord après être passé sur Les Bahamas.

POUR LE MOMENT (M.A.J. Dimanche à 12h) :

(il faut toujours garder à l’esprit que la force des ouragans et leurs trajectoires sont changeantes)

Ce sera notre dernier point sur Isaias qui a été relégué en état de tempête tropicale après avoir touché la Floride. Il remonte désormais vers le nord et il devrait arriver au Canada jeudi. La moitié nord de la Floride est toujours en alerte tempête tropicale pour aujourd’hui, et dans les prochains jours la totalité des états côtiers américains. Rappelons que les tempêtes tropicales sont dangereuses (même s’il ne s’agit plus d’un ouragan).

Bilan d’Isaias en Floride : pas de casse, mais beaucoup de vent et de houle. Sur les Bahamas en revanche il y a eu beaucoup d’inondations, notamment à Grand Bahama.

A 20h samedi le NHC a relégué Isaias en « tempête tropicale », mais selon les mêmes prévisions il devait redevenir un ouragan de catégorie 1 durant la nuit avant de toucher la Floride. En tout cas à minuit en sud Floride les vents étaient forts mais rien de très inquiétant. Les alertes et vigilances n’ont pas changé depuis hier :

– La zone Atlantique de Floride allant de Boca Raton (au sud) jusqu’à St Augustine (au nord) est en alerte ouragan pour une arrivée d’Isaias vers 2h dimanche matin (heure de Floride) au nord du comté de Palm Beach.

– La région de Jacksonville est en « vigilance tempête tropicale ».

– La côte du comté de Broward entre Hallandale et Boca Raton est en alerte tempête tropicale, et en « vigilance ouragan ».

– La région de Homestead (et Miami) à Deerfield Beach (en passant par Fort Lauderdale) est en alerte tempête tropicale, tout comme la région du lac Okeechobee.

– Il y a des risques d’inondation dans les zones les moins élevées de la côte atlantique de Floride (les zones habituellement inondables).

– Il y aura une élévation du niveau de la mer, notamment entre Jupiter Inlet et Ponte Vedre Beach, mais elle pourrait également être sensible plus au sud, dès Miami-Dade.

– Si effectivement Isaias longe ainsi la côte de très près, alors il perdra ensuite en intensité en remontant vers le nord.

– Mais il y a des risques météorologiques plus au nord, notamment des inondations dans certaines embouchures de rivières des Carolines et même de Virginie. Isaias est désormais en Catégorie 1 (sur une échelle de 1 à 5). Il n’est plus une simple tempête tropicale comme hier, mais il n’est plus (non plus) pronostiqué comme allant se transformer en catégorie 2. Il faudra être attentif aux derniers points météo de ce soir. Selon le NHC (National Hurricane Center) Isaias s’apprête à longer la côte atlantique américaine entre Miami et jusqu’au Canada.

Les Etats du sud des Etats-Unis sont comme d’habitude concernés.

Les vents devraient commencer à se faire ressentir en sud Floride samedi après-midi, et l’œil pourrait toucher sur les terres durant la nuit de samedi à dimanche au nord du comté de Palm Beach, les derniers points du NHC optent néanmoins plutôt pour une trajectoire longeant la côte, sans pénétration de l’œil, ce qui est toujours préférable. Ce ne sera pas « l’ouragan du siècle », mais pour le moment c’est bel et bien un ouragan, donc il faut s’en méfier, et notamment de ses conséquences : inondations, vagues, objets volants et éventuelles tornades.

Le comté de Miami-Dade a annoncé que ses plages et parcs seront fermées dès 20h vendredi et il sera évalué dimanche si ils peuvent rouvrir.

Il s’agit de la première alerte sérieuse de l’année en Floride. Pour Xavier Capdevielle, conseiller consulaire (et résident ed Floride depuis une trentaine d’années), « ça fait longtemps qu’on n’a pas vu un ouragan au mois de juillet, il arrive avec un mois d’avance, et c’est déjà le neuvième phénomène cyclonique a recevoir un nom ; ce qui est beaucoup car en moyenne il y en a treize par an à être nommé. C’est peut-être là l’information principale : on risque d’avoir une saison chargée.«

Vidéo à 18h ce samedi à Boca Raton

(soit 8 heures avant le passage de l’œil)

