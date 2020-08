Le Français Hubert Baudoin a vendu Morada Bay (îles Keys de Floride)

C’est une histoire incroyable, celle d’un français nommé Hubert Baudoin, qui a un jour acheté une décharge sauvage dans la mangrove d’Islamorada, pour en faire un paradis de luxe ! Des décennies plus tard, The Moorings avait été célébré par le tournage de la série policière à succès de Netflix « Bloodline », où la plus grande des maisons d’Hubert Baudoin était l’un des éléments centraux de cette série célébrant la vie (et la mort !) dans l’archipel des Keys. Mais des publicités de marques de luxe y ont été aussi tournées etc…

Hubert Baudoin aurait vendu en mars une dizaine de ses chalets de plage à son voisin, le complexe hôtelier de « Cheeca Lodge ». (Hubert Baudoin n’est pas joignable en ce moment, mais : Source 1, Source 2). Et sur le site internet de The Moorings il est indiqué qu’il en reste huit, avec en plus la maison « Blue Charlotte » utilisée dans la série Bloodline. Il est indiqué que le créateur hôtelier français Hubert Baudoin aurait acquis une autre parcelle à développer. www.themooringsvillage.com

Cheeca Lodge a ouvert à cet endroit un ensemble baptisé www.CasitasAtCheeca.com

Hubert Baudoin a aussi vendu à Cheeca Lodge sa belle plage de Morada Bay qu’il avait entièrement créée afin d’y construire deux beaux restaurants : Pierre’s, qui est dans la catégorie luxe, servant une cuisine créole française, et Morada Bay Café, qui juste à côté sert pour sa part des plats de style « tiki bar », mais assez évolués. Le tout forme l’un des endroits les plus courus au coucher au soleil à Islamorada, sans oublier les soirées organisées à l’occasion de chaque pleine lune. Morada Bay et ses deux restaurants avaient été mis en vente en 2015 par Hubert pour 15 millions de dollars !

Pierre's Restaurant, Morada Bay, Islamorada, Floride

Une petite mauvaise nouvelle au passage à Morada Bay, le nouveau proprio a trouvé judicieux de placer une séparation (en paille, mais bon quand même !) entre les deux restaurants, divisant ainsi la plage qui perd un peu de son charme. Apparemment ils dépensent des millions de dollars, mais sans trop savoir pourquoi un tel lieu à de la valeur…

Mais c’est quand même toujours un très bel endroit et la cuisine semble être également toujours à la hauteur.

www.moradabaykeys.com

Le Morada Bay Café

