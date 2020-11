Miami et tout le sud Floride sont en alerte tempête tropicale avec l’arrivée de ETA

L’ex-ouragan ETA, est actuellement une tempête tropicale présente au sud de Cuba et dont l’œil se dirige vers le nord, en direction de Miami. Les prévisions du NHC pensent qu’ETA arrivera en Floride dans la nuit de samedi à dimanche. Après Miami sa trajectoire est projetée comme allant traverser les Everglades en direction de Naples. Une fois ressorti sur le Golfe du Mexique, ETA longerait alors toute la côte ouest de Floride en direction de la capitale, Tallahassee.

L’alerte tempête tropicale concerne le sud Floride, c’est à dire les comtés de Monroe, Miami-Dade, Broward, Collier et Lee. La Floride centrale est au niveau en dessous : « vigilance tempête tropicale » (en cas de changement de direction de la tempête).

Rappelons que les trajectoires et intensités de vents peuvent changer. Les tempêtes tropicales sont des phénomènes cycloniques dont l’intensité peut aussi devenir moins dangereuse (dépression tropicale) ou plus dangereuse (ouragan). Mais pour le moment il ne paraît pas possible que ETA devienne un phénomène du genre « ouragan majeur ». Rappelons que les conditions maritimes se détériorent toujours avant l’arrivée des tempêtes. Les baigneurs doivent faire attention.

