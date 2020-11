Alerte ouragan « ETA » pour les Keys de Floride, et alerte tempête pour la moitié sud de la Floride

La totalité du comté de Monroe (île Keys de Floride) a été placée en alerte ouragan pour l’arrivée la nuit prochaine de l’ouragan ETA. Les personnes qui s’y trouvent doivent se mettre en sécurité.

ETA avait d’abord frappé le Nicaragua, avant d’être rétrogradé en tempête tropicale alors qu’il prenait la direction de Cuba. Il est actuellement en train de sortir de l’île et ainsi de naviguer vers les Etats-Unis où il devrait arriver ce soir. ETA était jusqu’à présent annoncé en tant que « tempête tropicale » sur Miami, mais sa trajectoire a légèrement été réorientée vers le sud (Florida Keys) alors qu’il est désormais prévu que la vitesse de ses vents augmente et qu’il redevienne un ouragan. Il poursuivait ensuite sa course dans le Golfe du Mexique avant de revenir vers Tampa. Outre le comté de Monroe, c’est toute la moitié sud de la Floride qui est en « alerte tempête tropicale », tout comme les Bahamas.

La courbe et l’intensité de la tempête ETA ayant changé à plusieurs reprises, il convient de rester vigilant dans les heures qui viennent.

Rappelons que les conditions maritimes se détériorent toujours avant l’arrivée des tempêtes. Les baigneurs doivent faire attention ce dimanche.

