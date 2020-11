Expos et choses à faire à Miami (et sud Floride) en Décembre 2020

Voici un calendrier des sorties, loisirs et expositions à Miami et dans le sud de la Floride pour ce mois de Décembre 2020 !

Un très grand nombre de spectacles et expositions sont annulés en Floride. Et ceux qui sont programmés peuvent très bien être également annulés à leur tour. Les principaux événements n’auront pas lieu, comme Miami Art Week (et Art Basel), ou la Boat Parade de Fort Lauderdale. Il devrait y avoir très peu d’évènements dans les îles Keys de Floride. Un très grand nombre d’évés auront lieu « online » et nous vous engageons à regarder sur les sites internet de vos organisations ou musées préférés.

Noël, Hannoukah : célébrations, décorations, spectacles

Nous avons mis tout ce qui concerne les fêtes de fin d’année sur cette page spéciale :

Du 19 nov au 5 sept :

Expo : Mon corps, mon règlement

Le Perez Museum de Miami est rouvert, avec entre autres cette exposition qui examine les stéréotypes, violences et limites dans la manière dont le corps féminin est représenté.

Pérez Art Museum Miami 2014 | 1103 Biscayne Blvd., Miami, FL 33132

www.pamm.org/ exhibitions/my-body-my-rules

Du 2 déc au 9 fév

Expo : For Those Gathered in the Wind

Les plus récents travaux de T. Eliott Mansa, artiste Miamien spécialisé dans l’assemblage ; des sculptures qui ont pour vocation d’honorer, de se rappeller et de défendre les « vies noires » face aux violences d’Etat et extra-judiciaires.

LNS GALLERY

2610 SW 28th Ln, Miami, FL 33133

www.lnsgallery.com/t_ eliott_mansa/

Du 3 déc au 3 janv :

Expo « Where The Boys Are »

Le Galleria Mall est l’un des lieux où a été tourné il y a soixante ans le film « Where the Boys Are », qui a rendu célèbre Fort Lauderdale et ses « Spring Breaks » partout dans le monde. Il lui rend hommage avec cette expo photo sur le film.

GALLERIA FORT LAUDERDALE

2414 E Sunrise Blvd – Fort Lauderdale, FL 33304

www.historyfortlauderdale. org/museum/events

Du 3 au 6 décembre :

« What is it you don’t understand »

Une performance vidéo de l’artiste haïtienne Annick Duvivier explorant les consequences de la violence par arme à feu.

MUCE GALLERY

246 NW 54TH ST – Miami, FL 33127

www.annickduvivier. com/performance.html

Du 4 au 6 décembre

Umbrellas of Little Havana

Cet événement gratuit se déroule en même temps que l’art week de Miami… mais cette année il se déroulera tout seul ! Les ombrelles et parapluies peints ont exposés devant le « Futurama 1637 Art Building » le long de Calle 8 à Little Havana :

1637 SW 8th St. – Miami, FL 33135

Le 12 décembre :

Chasse au trésor pirate à Fort Lauderdale

Les pirates ont envahi la ville, et le capitaine Graybeard a besoin de votre aide pour retrouver sa carte aux trésor. Ca se déroule entre 10h et 16h (mais vous y allez quand vous voulez, ça dure 2 à 3 heures) , c’est 50$ par voiture (jusqu’à 6 personnes dedans). Il faut charger une app sur téléphone, et on va d’étape en étape dans l’ordre qu’on veut (afin d’éviter les attroupements).

www.facebook.com/ events/1498557153684347/

et :

www.scavengee.com/product/ the-pirates-treasure-hunt-ft- lauderdale/

2e samedi du mois

Nettoyage de plage

On vous présente celui-ci, mais il y a beaucoup d’événements de ce genre un peu partout en Floride, et qui apportent une activité un peu sportive, gratuite, et qui n’exige pas du tout qu’on se mette en danger en temps de covid ! Si vous habitez dans une communauté francophone importante, vous pouvez même contacter des associations qui viennent mettre le matériel à votre disposition où vous voulez. Celle-ci a lieu ici :

B Ocean

1140 Seabreeze Blvd – Ft. Lauderdale, FL 33316

www.eventbrite.com/e/ b-ocean-resort-b-safe-beach- cleanup-tickets-110233172386

Du 17 déc au 2 juin :

Expo : Voices + Votes: Democracy in America

Il s’agit d’une expo itinérante des Smithsonian Muséums (les plus importants des Etats-Unis) et ce sera donc intéressant, y compris et surtout pour les jeunes, racontant entre autre la mise en place de la démocratie par la Révolution américaine.

Le 17 décembre il y aura une soirée de vernissage à 18h avec une conversation sur le sujet.

Haitian Heritage Museum

4141 NE 2nd Avenue Suite 105C Miami, FL 33137

www. haitianheritagemuseum.org/ events/voices-votes-democracy- in-america-opening-exhibition/

Jusqu’au 14 mars :

Expos au MOCA

Le musée d’art contemporain de North Miami a entre autres deux expositions en cours, l’une consacrée à l’artiste mexicain Raúl de Nieves, et l’autre nommée « Life and Spirituality in Haitian Art » comprenant des peintures d’Hector Hyppolite, Philomé Obin, Rigaud Benoit, Louverture Poisson, Jacques-Enguérrand Gourgue, Wilson Bigaud, et Gérard Valcin (entre autres).

MOCA

770 NE 125th St, North Miami, FL 33161

www.mocanomi.org

Célestin Faustin : Vendeuse au marché (1972- huile sur bois) Betty and Isaac Rudman Trust Collection Expo Raul de Nieves

Jusqu’au 31 décembre :

CirqueConnect

Comme dit en intro, bien des spectacles sont passés « online ». On mentionne quand même celui du Cirque du Soleil qui a généralement l’habitude d’être avec nous en sud-Floride pour la période des fêtes… Ils ont différents spectacles en libre accès sur leur site internet :

www.cirquedusoleil. com/cirqueconnect

Jusqu’au 12 décembre 2021 :

Expo Hernan Bas

Hernan Bas est l’un des plus célèbre artistes de Miami. Cette expo présente des œuvres du début de sa carrière, dessins et peintures souvent alléroriques des étapes ou une vie humaine passe de l’enfance à l’adolescence. Ce qui vous permettra au passage de visiter le Rubell, qui rassemble le meilleur et le pire de l’art contemporain à Miami, mais qui ne laisse personne indifférent !

RUBELL MUSEUM

1100 NW 23rd St, Miami, FL 33127

www.rubellmuseum.org/ exhibitions/2020-hernan-bas

