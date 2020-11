Noël 2020 à Miami et en Floride : messes, spectacles, décorations, tout sur les fêtes de fin d’année !

Voici le programme des fêtes de fin d’année dans les différentes villes de Floride : messes, Hannoukah, fêtes, spectacles, feux d’artifices et autres soirées festives. Bien évidemment, en raison de la pandémie il y a une très forte réduction des activités cette année, notamment pour tout ce qui concerne les attroupements. Il ne devrait donc pas y avoir beaucoup de parades, soirées dansantes ou feux d’artifices.

Toutes les autres sorties du mois de décembre (hormis Noël et jour de l’an) sont dans notre rubrique « agenda »

Les messes dans les comtés de Miami-Dade et Broward

Toutes les organisations habituelles ne seront pas forcément là non plus au rendez-vous cette année. Il y a des messes en français, souvent chez les haïtiens.

Fort Lauderdale

– St Helen : www.miamiarch.org

Miami

– Pour la communauté catholique française de Miami, contactez : communautecatholiquemiami@gmail.com

Pour les messes, voir aussi :

– Lourdes Miami : www.ololourdes.org

– St Joachim : www.miamiarch.org

Orlando

– L’Abbé Marc Vernoy, dit généralement la messe de minuit dans la nuit du 24 au 25 décembre à Sanford, église St. Thomas More Church, 550 Riverview Avenue. www.sspxflorida.com

Hannoukah à Miami

– La période d’Hannoukah se déroulera du 10 au 18 décembre 2020. La communauté juive de Miami peut contacter le rabbin Frankforter. Plus d’informations sur : www.jelimiami.com

Spectacles et décorations de Noël en Floride

West Palm Beach

– Le 5 décembre : illumination de l’arbre de Noël à 18h sur Clematis avec des animations jusqu’à 22h. Il y aura des animations gratuites jusqu’au 31 décembre. Le Père Noël sera là les 6, 19 et 20 décembre.

www.wpb.org/government/community-events/community-events/holiday-in-paradise

– Le 5 décembre : Palm Beach Holiday Boat Parade. Elle va de North Palm Beach (18h) jusqu’à Jupiter (20h) et on peut la voir depuis Juno Park, Bert Winters Park, Waterway Park, Sawfish Bay Park, Jupiter Riverwalk, Harbourside Place, and Lighthouse Park. www.palmbeachboatparade.com

– Du 20 nov au 27 déc : Le Okeeheelee Park a un parcours en voiture avec des illuminations ouvert de 18h à 22h du vendredi au dimanche (à première vue ça a l’air un peu léger) – 7715 Forest Hill Blvd, West Palm Beach

www.lights4hope.org/upcoming-events.html

Delray Beach

C’est vraiment la palme du village sympa pour Noël : il y a vraiment une belle ambiance, avec notamment un sapin géant. Il y a un village de Noël à l’intérieur du sapin, mais cette année il sera fermé en raison de la pandémie !

Mini vidéo :

Noël à Delray Beach en Floride Noël à Delray Beach en Floride Noël à Delray Beach en Floride Noël à Delray Beach en Floride Noël à Delray Beach en Floride Noël à Delray Beach en Floride

Fort Lauderdale

Les grands événements ont été annulés, comme la boat parade ou le Christmas Pageant. Christmas on Las Olas va en revanche être étendu entre le 1er et le 12 décembre (au lieu d’une seule journée) avec des animations musicales etc… www.sunny.org/events/holidays/

Du 4 au 31 décembre : Holiday Lights Cruises With Water Taxi. Le célèbre Water Taxi de Fort Lauderdale organise des croisières d’une heure et demi avec cocktail, musique live et vue sur les décorations de Noël des belles rivières de la ville.

www.watertaxi.com/holiday-lights-cruises/

Davie

Les 18-23 et 26-27 décembre : Garden Of Lights At Flamingo Gardens. Les jardins botaniques avec des décorations de Noël, c’est toujours différent et magnifique. Flamingo Gardens : 3750 S. Flamingo Rd. – Davie , FL 33330

www.flamingogardens.org/events.html

Coconut Creek

– Du 20 novembre au 2 janvier : Holiday Fantasy Of Lights.

Il s’agit d’un « drive through » au Tradewind Park qui existait bien avant la covid mais qui, ainsi, est cette année encore plus indispensable ! De 18h à 22h vous pourrez ainsi émerveiller les enfants sans quitter votre voiture ! 3600 W. Sample Road à Coconut Creek.

www.holidaylightsdrivethru.com

Pompano Beach

– Le 13 décembre : Annual Pompano Beach Holiday Boat Parade. Parade de bateaux illuminés à partir de 19h à Pompano : elle va jusqu’à Deerfield Beach, en passant par Lighthouse Point. Cette année elle est dédiée à tous les « first responders », ceux qui se battent contre la pandémie www.chambermaster.pompanobeachchamber.com/events/details/2020-58th-annual-greater-pompano-beach-holiday-boat-parade-679652

– Illuminations de rues à Pompano : on ne sait pas encore si les illuminations de la 2700 SE Sixth St. seront installées cette année (ce sont des particuliers qui décorent), mais c’est généralement très apprécié.

NOS PHOTOS ET VIDEO DE POMPANO SONT SUR CETTE PAGE

Plantation

En décembre : Christmas lights in the Acres. Ce sont de grandes illuminations à la Plantation Baptist Church qui reviennent après un an d’interruption.

11700 NW 28th Ct Plantation Acres, FL 33323

www.facebook.com/CHRISTmasInTheAcres/

Hallandale

– Du 16 novembre au 31 décembre : Symphony in Lights illuminations au Gufstream Park avec animations, tous les soirs de 18h à 23h et un show lumineux de 15 minutes au début de chaque heure.

www.gulfstreampark.com

Miami

– Du 29 novembre au 29 décembre : Zoo Lights at Zoo Miami. Plus d’un million de lumières dans les arbres à la nuit tombée ! La possibilité de voir des animaux et des animations (deux à trois jours par semaine) www.zoomiami.org/zoo-events

– Jusqu’à début janvier : Festivities at the Deering Estate. Différents évènements pour les fêtes de fin d’année au Deering Estates (éclairage sapin du Noël, soirée balade Festival of Trees, ateliers artisanat et écriture au Père Noël… www.deeringestate.org

– Du 27 novembre au 3 janvier : Nights of Lights at Pinecrest Gardens. Les très beaux jardins tropicaux de Pinecrest s’illuminent de nouveau cette année : www.pinecrestgardens.org

– Du 20 novembre au 10 janvier : Bright Lights Miami

Voici un « drive-through » qui annonce la couleur, et même beaucoup de couleurs ! Vous parcourrez en voiture durant 30 à 40 minutes un hommage à Miami, ses lumières et sa culture avec lasers, musique etc…. Ca se déroulera chaque vendredi, samedi et dimanche et ça coutera 45 par voiture.

HISTORIC VIRGINIA KEY BEACH

4020 Virginia Beach Drive – Virginia Key, FL 33149

www.brightlightsmiami.com

Naples et Marco Island

– Du 27 nov au 3 janv : Nights of Lights. Comme nous l’avons annoncé le mois dernier, les Nights of Lights au Botanical Garden de Naples ont débuté de manière « adaptée à la situation », donc on vous conseille de prendre les billets longtemps à l’avance car généralement, en temps « normal », il y a déjà une longue attente pour assister à cette merveille.

www.naplesgarden.org/calendar/night-lights-in-the-garden/

– Jusqu’à début janvier : Christmas on Third, Tree Lighting & Snow Celebration. Le centre ville de Naples s’illumine de manière magnifique avec des guirlandes partout : c’est certes juste une seule rue, mais l’atmosphère est sympa. www.thirdstreetsouth.com/christmas-on-third/

Décorations de Noël dans le centre de Naples en Floride Décorations de Noël dans le centre de Naples en Floride Décorations de Noël dans le centre de Naples en Floride

– Le 12 décembre : Naples Bay Christmas Boat Parade. www.miacc.org

– Le 12 décembre : Marco Island Annual Christmas Island Style Street Parade. www.christmasislandstyle.com

Tout le programme des festivités sur : www.paradisecoast.com/events

Orlando

La totalité des grands parcs d’attractions d’Orlando ont leur parade de Noël et des attractions dédiées pour ce moment de l’année. Et en ces temps de pandémie, il y a des tarifs spéciaux dans les parcs. A Disney il y a généralement plus de 50 attractions spéciales. A Universal, le Grinch attend les visiteurs.

Plus d’informations sur Disney : www.disneyworld.disney.go.com/events-tours/holidays/

Plus d’informations sur Universal : www.universalorlando.com/web/en/us/things-to-do/events/holidays-at-universal

Tout le programme des festivités à Orlando sur : www.visitorlando.com

St Augustine

– Du 14 novembre au 31 janvier : Nights of Lights. C’est la plus belle des illuminations en Floride, avec de multiples festivités dans la ville qui commencent par l’allumage du sapin de Noël, le 23 novembre, suivi par l’éclairage de plus de 3 millions de minuscules lumières blanches dans tout le centre ville.

www.visitstaugustine.com/event/nights-lights

En événements spéciaux il y a une représentation de The Nutcracker du 18 au 20 décembre au Lewis Auditorium du Flagler College. www.saintaugustineballet.com

Tout le programme de St Augustine est sur : www.floridashistoriccoast.com

Jacksonville

Le programme des fêtes est intégralement publié début décembre sur le site officiel de la ville. www.jacksonville.com

Sarasota

Sarasota organise généralement de nombreuses festivités : illumination du sapin, parade de bateaux illuminés, concerts, parade et village de Noël, expositions d’art… Tout le programme sur : www.visitsarasota.com/article/ultimate-holiday-guide-sarasota-county

St Petersburg / Clearwater

Beaucoup d’activités locales pour les fêtes même si pour le moment il n’y a pas d’événements massifs d’annoncés. Surveillez le site : www.visitstpeteclearwater.com

Tampa

– Le 4 décembre : Tree Lighting Ceremony. Cérémonie d’illumination du sapin de Noël à 18h au parc Curtis Nixon. La Santa Fest est annulée pour cette année. La soirée du réveillon (magnifique l’an passé) semble assez compromise. www.tampagov.net

Photos du 31 décembre l’an passé :

Les illuminations de Noël le 31 décembre à Tampa Les illuminations de Noël le 31 décembre à Tampa Les illuminations de Noël le 31 décembre à Tampa Les illuminations de Noël le 31 décembre à Tampa Les illuminations de Noël le 31 décembre à Tampa Les illuminations de Noël le 31 décembre à Tampa

Le 2 janvier : Le Outback Bowl est toujours au programme, même si le reste des festivités a l’air fortement perturbé (vérifiez pour la parade du 31 déc) : www.outbackbowl.com

– Du 21 au 31 décembre : Victorian Christmas Stroll à Tampa. Le Henry B. Plant Museum fête Noël dans le style victorien, avec des acteurs en costume d’époque. www.plantmuseum.com