Fort Lauderdale : Les décorations de Noël de la Sablich Family en vidéo et photos

Des dizaines de milliers d’ampoules et des semaines de travail pour les installer : depuis son arrivée ici en 2010, la Sablich Family illumine le ciel de Fort Lauderdale avec ses décorations de Noël. En 2020 il s’agit de la plus grande installation chez un particulier sur le comté de Broward (la Hyatt Famille de Plantation ayant arrêté, et la Macek Family de Pompano Beach ayant fait une pause).

On peut rentrer dans le jardin voir des centaines de pièces et plusieurs vitrines thématiques. Il y a même un Père Noël en traineau qui vole dans le ciel au dessus de la maison !!! Ca s’illumine généralement à 18h, c’est gratuit, mais vous pouvez faire un don pour un partenariat caritatif.

2418 Whale Harbor Lane in Fort Lauderdale.

Galerie photos des décorations de la Sablich family

