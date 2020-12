Fort Lauderdale : Un majestueux « drive-through » de Noël

Cette année la Calvary Chapel de Fort Lauderdale a décidé de célébrer la paix et Noël par un procédé adapté à la situation : un drive-through au milieu de scènes thématiques rappelant le village du Père Noël, ou encore les illuminations de Noël, et même une reproduction géante de Bethléem, le tout comprenant des dizaines de figurants, et même jusqu’aux chameaux !

C’est très agréable, c’est gratuit, ça dure environ 25 minutes de conduite (plus un peu d’attente) et ça réchauffe le cœur des petits et des grands, donc c’est bien venu en ces temps incertains !

Le 20 décembre sera la dernière soirée de représentation, entre 18h et 21h.

Calvary Chapel Fort Lauderdale :

2401 W Cypress Creek Rd, Fort Lauderdale, FL 33309

www.celebrationofpeace.com

Nos photos du show à Calvary Chapel :

