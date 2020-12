Fort Lauderdale ouvre son cœur, avec une belle sculpture près de son « riverwalk »

Cette nouvelle sculpture « Thrive » a immédiatement été adoptée par les habitants de Fort Lauderdale, et elle pourrait même devenir rapidement « iconique » de la ville, en tout cas si elle n’est pas trop recopiée un peu partout sur la planète : il s’agit de la deuxième version d’une œuvre (pas vraiment similaire) de l’artiste sud-africain Daniel Popper ; la première est en bois et elle a été installée sur la plage de Tulum au Mexique.

Cet artiste s’est spécialisé dans les « grandes statues accueillantes ». A Fort Lauderdale, pas de bois, mais du béton brut, salle, et craquelé : un enfer urbain à l’intérieur d’un enfer urbain. Sauf que la géante est justement son supplément d’âme, ouvrant sa poitrine sur un accueillant espace vert constitué de fougères, où tout le monde a commencé à aller se faire prendre en selfie. Le béton abritant des beautés naturelles, c’est précisément ce que constitue le cœur de ville de Lauderdale, un ensemble de gratte-ciels au bord de magnifiques rivières longées de palmiers. « Thrive » fait 8 mètres de haut pour 14 tonnes de poids. Elle est au bord du building Society Las Olas qui est en cours de construction et comprend déjà d’autres œuvres publiques monumentales. C’est juste à côté du pont de chemin de fer, et c’est assez important car ça permet de joindre deux parties de la ville qui ne se parlaient pas vraiment auparavant, pour créer un ensemble de promenades en bord de rivière qui commence à vraiment devenir grandiose… (essayez les couchers de soleil !!). Ca compense le fait que la SW 2nd St soit devenue sinistre le soir depuis que la covid a mené à la fermeture de restaurants. Il en reste toutefois en bord de rivière : pas d’inquiétude, vraiment le « riverwalk » de Fort Lauderdale est en train de devenir un des endroits les plus sympas de sud Floride !

Autour de la sculpture :

(la dernière galerie de cette page est sur la sculpture elle même)

Le nouvel immeuble Society of Las Olas, là où se trouve la statue.

Conseils : Vous pouvez vous garer de l’autre côté des rails dans les petites rues, c’est plus facile (mais il y a des parkings publics partout). Lors de vos promenades, n’hésitez pas à monter sur les ponts quand le soleil se couche. On peut se promener durant des heures sur les berges, et il n’y a qu’un seul bloc dans le quartier où elles ne sont pas aménagées, c’est celui au sud-ouest du pont de chemin de fer, autour du restaurant Pirate Republic. IL y a des restaurants partout : des anciens, des nouveaux, certains en « rooftop » : donner une liste serait inutile, le mieux c’est de découvrir (allez, en bord de rivière, outre Pirate Republic, il y a Downtowner Saloon ou encore « Rooftop @ 1WLO », « Bodega Taqueria y Tequila », et bien évidemment The Wharf s’il rouvre un jour : les foules de jeunes sont peu appréciées en ce moment !!!

Society Las Olas : 300 SW 1st Ave, Fort Lauderdale, FL 33301

Le site internet de l’artiste : www.danielpopper.com

Photos supplémentaires de la sculpture :

La sculpture Thrive dans le centre de Fort Lauderdale en Floride

