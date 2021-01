Floride : La première dose de vaccin contre la covid désormais réservée aux résidents de l’Etat

Le département de la santé de Floride a annoncé le 21 janvier qu’il allait désormais être résident de l’Etat pour pouvoir bénéficier du vaccin. Il n’y aura donc plus de possibilité de « tourisme vaccinal » au soleil. Désormais il faut donc une pièce d’identité de Floride ou bien une preuve résidentielle comme un titre de propriété ou bien de location en Floride, factures etc… et qui ne soient pas vieux de plus de deux mois. Bien évidemment, la restriction n’est pas basée sur la nationalité.

– Le texte du décret est ici (cliquez)

Today, Surgeon General Dr. Scott Rivkees signed a Public Health Advisory prioritizing Florida residents for COVID-19 vaccinations given in Florida. This advisory outlines eligibility and proof-of residency requirements. Read the full advisory here: https://t.co/qhihAeWkw7.

— Florida Dept. Health (@HealthyFla) January 21, 2021