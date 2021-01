Thomas Pesquet décollera de Canaveral à bord de SpaceX au printemps prochain

Le spationaute français Thomas Pesquet s’entraîne actuellement à Houston (Texas), car il va retourner à bord de l’ISS (la station spatiale internationale) pour la « Mission Alpha » (1), aux commandes du deuxième vol habité de la fusée Crew Dragon de SpaceX.

Ce sera aussi la deuxième fois que Thomas Pasquet gagnera la station : il y était déjà allé entre 2016 et 2017 à bord de la fusée Soyouz. Pour le moment le décollage de SpaceX Crew-2 est prévu pour le 20 avril 2021 (l’heure n’est pas encore annoncée) à Cape Canaveral (Floride) et Pesquet sera accompagné à bord par un Japonais et deux Américains. L’équipage devrait revenir sur Terre à l’automne. Entre temps, ils auront organisé différentes expériences, par exemple sur le vieillissement cérébral accéléré dans l’espace, ou encorela nutrition et la mesure des radiations durant une exploration spatiale.

La course à l’espace s’accélère, avec de nombreux lancements au programme cette année. Dès ce mois de février, il faudra aussi surveiller les trois missions martiennes qui arrivent à destination, celle des Emirats restera en orbite, mais la Chinoise et l’Américaine se poseront sur la planète rouge, avec chacun un rover à disposition, mais aussi un drone hélicoptère pour la NASA : une nouvelle aventure technologique passionnante !

Le 29 mars, Boeing fera un nouveau test de son vaisseau CST-100 Starliner en l’envoyant également vers l’ISS.

Pour assister au lancement : www.kennedyspacecenter.com/launches-and-events/events-calendar/2021/april/rocket-launch-spacex-falcon-9-crew-2

Le site internet de Thomas Pesquet : www.blogs.esa.int/exploration/category/astronauts/thomas-pesquet/

1 – « Alpha » c’est aussi le nom de la base lunaire dans la mythique série Cosmos 1999 (diffusée en 1975, soit trois ans avant la naissance de Pasquet !).

Le pas de tir d’où partira Crew Dragon 2 à Canaveral :

