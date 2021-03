Elections consulaires françaises : il y aura une liste de candidats de Floride Centrale emmenée par Olivier Monard

Les Français résidant en Floride (1) sont appelés à renouveler leurs quatre conseillers des Français de l’Etranger le 29 mai prochain (l’élection a été reportée d’un an à cause de la covid). Les listes sont déposées cette semaine et validées en début de semaine prochaine. Selon nos premières informations, au moins cinq listes ont été (ou vont être) déposées. Quatre ont les mêmes têtes de listes que l’an passé (Bondrille, Brion, Capdevielle, Pallez). La République En Marche (LREM) ne nous a pas encore communiqué sa liste, mais s’il y en a une ce ne sera en tout cas pas avec Benoît Duverneuil qui assure ne plus être candidat cette année.

La surprise vient pour le moment de Floride Centrale : une liste a été déposée avec les sept candidats requis pour composer la liste, mais qui ont la particularité de tous résider dans cette région centrale, autour d’Orlando. Selon nos informations, il ne s’agirait pas d’une liste liée à un parti politique. La tête de liste s’appelle Olivier Monard. Il a 35 ans, réside à Melbourne, et il est visiblement assez apprécié. Parisien d’origine, Olivier Monard est en Floride depuis 3 ans, où il a créé une société de consulting dans l’aviation d’affaires. Il est ingénieur spécialisé en aéronautique, ancien de chez Dassault et Air France.

Plus d’infos très bientôt !

Le vote se déroulera par internet ou à l’urne (au choix) et pour pouvoir voter les Français doivent s’inscrire avant le 23 avril sur les listes électorales du consulat.

– 1 – Et dans les îles caribéennes dépendant du consulat de Miami.

