La Floride va commencer à vacciner à partir de 18 ans, a annoncé le gouverneur !

Le gouverneur Ron De Santis vient d’annoncer que l’âge minimum pour la vaccination contre la covid-19 allait être abaissé à 40 ans le 29 mars, puis à 18 ans dès le 5 avril ! Il est d’ores et déjà possible de se préenregistrer (1)

I’m pleased to announce that beginning this Monday, March 29, all Floridians age 40 and older will be eligible to receive the COVID-19 vaccine. Beginning the following Monday, April 5, all Floridians age 18 and older will be eligible. pic.twitter.com/gJ0HHmiINW