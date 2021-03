Les infos en bref du Courrier des Amériques pour le mois d’Avril 2021

Voici quelques infos importantes sur la vie aux Etats-Unis pour ce mois d’avril 2021 :

La France, les USA et l’espace

Pour le moment le décollage de Thomas Pesquet depuis Cape Canaveral à bord de SpaceX est maintenu au 22 avril à 6h (voir notre précédente édition). Le Français prendra alors le commandement de la Station Spatiale Internationale. L’ambassadeur de France Philippe Etienne a prévu d’être présent au décollage. Mais dès le 13 avril (à 11h), un webinaire se déroulera avec lui sur le sujet de la coopération entre la France (et l’UE) et les Etats-Unis en matière de d’exploration spatiale. Pour ceux qui ne le savent pas, quand par exemple le Rover américain Persévérance explore la surface de Mars, ses yeux (caméras) ont été fabriqués par des Français. Cette coopération s’applique dans de nombreux domaines : climat, montée des océans, sécurité, défense etc… et elle ne perdra pas en intensité alors que se profilent pour un futur proche des vols habités vers la Lune ou la Planète Rouge ! Vous trouverez sur le lien pour suivre le webinaire sur le site : www.miami.consulfrance.org

Participeront, en plus de l’ambassadeur : Jean-Yves Le Gall (président du CNES, Julie Robinson « Chief Scientist » de la NASA, Sylvie Espinasse, qui est à la tête du bureau de Washington de l’Agence Spatiale Européenne, Stephanie Bednarek (Space X), Frank DiBello (Space Florida), avec Brendan Byrne en tant que modérateur.

Sauvons l’école Pointe-aux-Chênes

Nous relayons la pétition lancée par nos confrères de Télé-Louisiane afin de sauver l’école de Pointe-Aux-Chênes (PAC) à Montegut dans la paroisse de Terrebonne en Louisiane (au sud de La Nouvelle-Orléans). Il s’agit d’une école fréquentée par la tribu des « indiens » de Pointe-aux-Chien, et d’autres familles francophones. Il convient de rappeler que les Indiens ont longtemps été interdit de mettre leurs enfants dans cette école. Puis on les a accepté, mais à condition qu’ils ne parlent pas français. Et désormais on veut fermer leur école. Les discriminations envers cette tribu d’environ 700 personnes doivent cesser, et si l’école PAC doit fermer, ça ne peut être que dans le but de la remplacer par une école en immersion francophone, mais certainement pas pour abandonner la tribu et les autres francophones la région. « “Pour trop longtemps, les droits des Indiens ne sont pas respectés. C’est notre vie, c’est notre terre, c’est notre culture, notre langage – c’est nous-autres qui devrait faire partie de la décision de quoi faire avec l’école. La fermeture de l’école affecte nos enfants, et toute la Tribu. On est encore ici, et c’est le temps de respecter les droits des Indiens et les enfants.” Donald Dardar, deuxième Président de la Tribu Pointe-Aux-Chênes.

La pétition est ici : www.telelouisiane.com/save-pac

NBC News Now

NBC News vient de lancer en mars un format assez intéressant d’information, avec « Now », qui vous permet d’avoir en permanence à votre disposition un journal d’infos américaines les plus importantes (1) d’une cinquantaine de minutes, que vous pouvez voir sur Youtube ou directement sur https://www.nbcnews.com/now

1 – Nous ne pouvons pas parler des chaînes d’informations américaines sans mettre en garde : elles ne sont plus du tout impartiales. Le choix des informations, au détriment d’autres, est devenu extrêmement tendancieux.

ENVOLEE DES PRIX DU PETROLE

Partout aux Etats-Unis les prix ne cessent d’augmenter. En Floride, fin mars ils étaient à 2,90$ le gallon : du jamais vu depuis trois ans !

LES VACCINS FONCTIONNENT

Début mars les premières études sortaient sur l’efficacité des vaccins, avec des signes positifs. Par exemple en Israel apparemment les personnes vaccinées ne pourraient plus transmettre le virus.

Source : Time Magazine du 15 mars.

BAISSE DE L’ESPERANCE DE VIE

En 2019, un américain vivait en moyenne jusqu’à l’âge de 78,8 ans. En 2020, les chiffres de la CDC montrent que la covid-19 a fait perdre un an à cette statistique, désormais établie à 77,8 ans. Pour la population dite « Noire » (dans ces statistiques), il y a même eu 2,7 années de perdues, pour s’établie à une espérance de vie de 72 ans.

Les trois Etats où on vit le plus longtemps sont Hawaii, la Californie et New York. Les Etats où on vit le moins vieux sont ceux du Sud : la Virginie-Occidentale est en dernière position avec une durée de vie à 74,4 ans en moyenne, devancée par, le Mississippi, l’Alabama ou le Kentucky. La Floride est au dessus de la moyenne, en 22e position, avec une durée de vie de 78,9 ans.

LA JUSTICE EN ETAT D’ARRESTATION

La covid a mis la justice à l’arrêt, comme de nombreuses assemblées. A la mi-mars, 49000 cas criminels étaient en attente d’être traités dans la seule ville de New-York City. Dans le Maine c’est 22000. En Floride la justice réclamait 12,5M$ supplémentaires afin de faire face à 1,1 million de cas à traiter !!! Problème des dossiers bloqués, c’est une double peine, notamment pour des salariés. En effet, certains ont porté plainte pour licenciement ou comportement abusif durant la crise de la covid et se retrouvent avec leur dossier bloqués… à cause de la covid. Espérons pour eux qu’ils n’aient pas en plus attrapé la maladie !

CHOUETTE LA PATISSERIE !

Le Courrier soutient les boulangers et les pâtissiers, et dans le même numéro de Time, il est certainement louable d’avoir fait la promotion de personnes comme Gautier et Ashley Coiffard, cités comme exemple de personnes qui se sont mis avec succès à la boulangerie dans leur « L’Appartement 4F » de Brooklyn, après la fermeture de l’activité économique. il est certain que bien des habitants de la planète ont des talents inexplorés. Néanmoins Il semble un peu hors sujet de laisser croire que ce genre de reconversion-débrouillardise est un modèle « cute » pour faire face à la casse d’entreprises et la détresse consécutives des mesures mises en place pour freiner la pandémie.

TEXAS CONGELE

Pour la moitié de la planète, l’arrivée de la neige est un phénomène normal. Mais pour le sud des USA, la tempête de février aura eu des conséquences hors normes. En mars, des Etats comme le Mississippi avaient encore du mal à s’en remettre. Bravos Electric, la plus grande compagnie d’électricité du Texas (un Etat spécialisé dans l’énergie) s’est placé en faillite. Non seulement ils n’ont pas été capables de fournir des millions d’habitants en électricité, mais en plus le surplus de consommation les a ruinés ! En effet, de nombreux Texans refusent (et on les comprend) de payer des factures au montant irréaliste. Durant cet événement météorologique, même les centrales nucléaires étaient givrées !

CENSURE

Six ouvrages du génialissime Dr Seuss (auteur du « Cat in the Hat » ou encore du Grinch) ont été retirés des rayons par l’éditeur, pour avoir dans ses dessins « dépeint des personnes de manière mauvaise et pouvant heurter », en l’espèce sont notamment visés des yeux bridés dessinés par un simple trait. Rappelons que l’illustration ci-contre date de 1937 !!

Il y a sur cette planète un certain nombre de Grinchs, ça c’est bien certain !

RACISME ANTI-ASIATIQUE

Si la censure (et l’autocensure) est toujours la pire des choses, il convient néanmoins de souligner la recrudescence d’un stupide racisme anti-asiatique aux Etats-Unis arrivé en même temps que la covid (et en conséquence de la covid). Ca fait un an que les télés en parlent, mais apparemment ce n’est pas suffisant pour calmer les idiots : entre mars et septembre 2020 il y a eu 2500 « incidents » de reportés, et ça a malheureusement continué.

COMMUNAUTARISME

Google annonce à travers une campagne de pub : « Dans les douze derniers mois, les recherches d’entreprises dont les Noirs sont propriétaires ont progressé de 600%, alors nous facilitons pour les business (la possibilité) de fièrement s’identifier comme « Black-owned » sur Google et Google Maps ». On se demande un peu quand même ce que les racistes (Blancs ou Noirs ou autres) vont faire de ces informations….

EMEUTE DU CAPITOLE

L’enquête a permis de déterminer qu’un pourcentage infime de personnes ayant pénétré de force dans le Capitole en janvier avaient un lien avec les nouveaux groupuscules d’extrême droite (Proud Boys QAnons etc…). La plupart des personnes identifiées étaient des Américains ne faisant pas partie d’un quelconque réseau politique.

« CELULLES CULTIVEES »

Il faudra vous y faire, c’est certainement l’avenir : en plus des viandes sauvages et des viandes d’élevages, les labellisations de « viandes de laboratoires » s’accélèrent. Non seulement ce n’est plus de la science-fiction… mais ça pourrait très bien devenir rapidement la norme. Aux USA, la FDA vient d’annoncer que ces viandes allaient porter le label « Cell Cultured Meat » afin de les distinguer des autres.

Les firmes arrivent à abaisser de plus en plus le prix du « steak de laboratoire », mais qui serait encore pour le moment trop cher pour être commercialisé (à plusieurs dizaines ou centaines de dollars l’unité). Mais les progrès de la recherche entraînent ainsi cette obligation de labellisation : rentable ou pas, la viande de laboratoire va rentrer sur le marché. C’est déjà le cas à Singapour : depuis l’an passé une société y est autorisée à vendre ses « nuggets de poulet » frankensteinisés !

SECURITE ELECTORALE

Les critiques de Donald Trump sur les procédures électorales dans certains Etats aura eu le mérite de provoquer une réflexion globale sur le sujet. Les Etats dirigés par les républicains cherchent depuis lors les moyens d’éviter les fraude. Mais au niveau fédéral également on s’en soucie, notamment en faisant voter le « For the People Act » qui propose de standardiser les bulletins de vote et les machines, mais avec de nombreux autres dispositions, notamment sur le financement des campagnes électorales. Les Républicains s’opposent à ce projet de loi, entre autres parce qu’il prive les Etats de leur liberté de choix. Approuvé par la Chambre, il doit prochainement passer devant le Sénat.

CHEGG : L’APP QUI PERMET AUX ETUDIANTS DE TRICHER

Pour 14,95$ par mois, un étudiant peut désormais avoir accès à 21 millions de réponses à leurs questions, qu’ils peuvent ensuite réécrire comme ils le souhaitent. Mais ce n’est pas tout : il leur suffit d’envoyer à Chegg une photo de la question écrite sur leur copie pour recevoir une réponse en moins de 30 minutes !

www.chegg.com

BIG TECH

Il est encore difficile de prévenir l’avenir des GAFAMs, mais l’omniprésence d’Amazon durant les confinements ou bien le jeu politique partisan (anti-Trump) de Facebook et Twitter pourraient se retourner contre les leaders de la tech. En effet, soucieux de la liberté d’entreprendre, les Républicains ne cherchaient pas jusqu’à présent à calmer leurs appétits de grandeur. Mais désormais ils pourraient s’allier avec le nouveau gouvernement afin de démembrer certaines « big tech » en vertu de la loi antitrust. A suivre…

CUBAINS DES USA

Un récent sondage (Bendixen & Amendi) sur les cubano-américains assure qu’ils sont actuellement 66% a être opposés à une normalisation des rapports par les Etats-Unis vis-à-vis de l’île de Cuba.

SOUVENIR FRANÇAIS

L’association inaugurera des stèles à Newport (RI) à la mémoire de Français tombés durant la Révolution américaine. 6000 hommes, envoyés par le roi Louis XVI, avec à leur tête le Maréchal de Rochambeau, débarquèrent ici le 10 juillet 1780.

Cette année sera une importante date de commémoration, puisqu’en juin 1781, il y a exactement 240 ans, l’armée de Rochambeau se déplaça de New-Port vers la Virginie. Les navires Français bloquèrent les accès maritimes, alors que, sur terre, 10800 Français et 8800 Américains assiégèrent les 8000 Britanniques retranchés à Yorktown. Cet événement marqua irrémédiablement la victoire des troupes continentales et françaises, et l’indépendance des Etats-Unis. Des dizaines de milliers de loyalistes s’enfuirent alors vers le nord, ce qui provoqua la création du « Canada Anglais ».

Page du Souvenir Français aux USA : www.cafusa.org/p3.php?assocID=35

DICTIONNAIRE DES FRANCOPHONES

C’est le nom d’un dictionnaire en ligne qui vient d’être lancé et qui vous permet d’explorer la francophonie, avec la présence d’ores et déjà de 500 000 termes provenant de plus de 52 pays. Et, comme il est « participatif », il devrait encore s’agrandir à l’avenir.

www.dictionnairedesfrancophones.org

FLORIDE

LE CHOMAGE CONTENU

Avec un taux de chômage à 4,8% (en janvier), la Floride n’est qu’en 18e position aux Etats-Unis pour cette performance, mais elle est toutefois en tête des grands Etats, car le taux de chômage y est très élevé (pour les USA en tout cas). Texas : 6.8, Illinois : 7.7%, New York : 8.8% et Californie : 9%. La moyenne nationale était de 6,3% en ce même mois de janvier, et elle est déjà tombée à 6,2% en février. A 4,8%, la Floride se rapproche de son « record » d’emploi établi juste avant la pandémie, à 3,2% de chômage.

LIBERTARISME

En mars le gouverneur De Santis a annulé toutes les contraventions émises depuis un an par les collectivités locales contre les individus et les commerces verbalisés pour ne pas avoir respectés les nouvelles mesures contre la covid. Ca comprend aussi bien les personnes qui ne portaient pas le masque que les commerces qui acceptaient ces personnes ou ne respectaient pas les quotas de « distanciation sociale ».

SPRING BREAK VIOLENT

D’année en année, depuis la fin du XXe siècle, le Spring Break se déplace d’une ville à l’autre de Floride, au gré des interdictions d’alcool etc… Fort Lauderdale ou encore Daytona ont dû réagir en leur temps. Durant le mois de mars, c’est South Beach (Miami Beach) qui en a fait les frais, avec des émeutes, des centaines d’arrestations, au moins une femme droguée, violée et décédée, un couvre-feu instauré, la fermeture des ponts d’accès à l’île…

REPRISE DES CROISIERES ?

La société Royal Caribbean a annoncé la reprise pour le mois de juin, limitée aux personnes vaccinées contre la covid-19. De même, Virgin Voyage a annoncé la commercialisation de son nouveau « Scarlet Lady » à partir du 4 juillet, mais également limité aux personnes vaccinées.

FTX ARENA

Un accord a été trouvé fin mars pour que l’actuelle « American Arilines Arena », là où joue Miami Heat, soit rebaptisée « FTX Arena », du nom d’une entreprise de crypto monnaie. Le montant de ce « naming » serait de 135M$ : 45 millions pour le club et 90 millions pour le comté, propriétaire de la salle, qui les investiraient dans la lutte contre la pauvreté et la violence par arme à feu.

Wynwood : Plein de nouveaux restaurants

Si un bon nombre de restaurants n’ont pas survécu à la crise du covid, il est au moins un quartier où le dynamisme culinaire ne s’arrête pas : Wynwood. Lors de sa colonisation artistique il y a une dizaine d’années, Wynwood ne s’agitait que durant les soirées « art walk », et certains festivals. Mais mois après mois les restaurants et clubs poussent un peu partout.

PUBLICITE :