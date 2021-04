Espace : un webinaire sur la coopération entre la France et les Etats-Unis (avant le décollage de Thomas Pesquet sur SpaceX)

Pour le moment le décollage de Thomas Pesquet depuis Cape Canaveral à bord de SpaceX est maintenu au 22 avril à 6h (voir cet article). Le Français prendra alors le commandement de la Station Spatiale Internationale. L’ambassadeur de France Philippe Etienne a prévu d’être présent au décollage. Mais dès le 13 avril (à 11h), un webinaire se déroulera avec lui sur le sujet de la coopération entre la France (et l’UE) et les Etats-Unis en matière de d’exploration spatiale. Pour ceux qui ne le savent pas, quand par exemple le Rover américain Persévérance explore la surface de Mars, ses yeux (caméras) ont été fabriqués par des Français. Cette coopération s’applique dans de nombreux domaines : climat, montée des océans, sécurité, défense etc… et elle ne perdra pas en intensité alors que se profilent pour un futur proche des vols habités vers la Lune ou la Planète Rouge ! Vous trouverez sur le lien pour suivre le webinaire sur le site : www.miami.consulfrance.org

Participeront, en plus de l’ambassadeur : Jean-Yves Le Gall (président du CNES, Julie Robinson « Chief Scientist » de la NASA, Sylvie Espinasse, qui est à la tête du bureau de Washington de l’Agence Spatiale Européenne, Stephanie Bednarek (Space X), Frank DiBello (Space Florida), avec Brendan Byrne en tant que modérateur.

Le lien du webinaire va être créé sous peu, mais l’organisateur de l’événement est déjà connu, c’est le consulat de France à Miami :

www.miami.consulfrance.org/a-vos-agendas-conference-de-haut-niveau-a-l-occasion-de-la-missionalpha-de-l

PUBLICITE :