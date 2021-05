Curieux Nomades : un couple québécois fait découvrir la Floride en vidéo

Anne Jutras est photographe, et Eric Paré est dans le milieu du cinéma. Ils sont riginaires de Bromont (Québec), et en février 2018 ils ont ouvert la chaîne Youtube « Curieux Nomades », deux mots qui les définissent bien ! Ils ont réalisé des vidéos sur le Québec, le Mexique, et ils viennent de passer six mois très productifs en Floride. Leurs vidéos sont touristiques, très bien réalisées, mais avec également un côté sympathique et amusant.

« Anne est assez rigoureuse sur les endroit à visiter, et moi j’aime bien m’amuser sur les vidéos« , explique Eric Paré. Le résultat est très frais, avec des détours obligatoires par des restaurants typiques de la Floride ! Le duo vous fera découvrir plusieurs endroits dont vous ne soupçonniez probablement pas l’existence, dont certaines très belles dans les îles Keys. Et ce n’est pas fini : ils ont promis qu’ils revenaient bientôt en Floride !

Leur chaîne YouTube Curieux Nomades est ici : www.youtube.com/channel/UCcuajZDRgWWFM7N0ekrXtKg

Et ils ont un nouveau site internet ici : www.curieuxnomades.com

PUBLICITE :