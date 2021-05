Français de Floride : Olivier Monard mène une liste de Floride Centrale aux élections consulaires

La liste « Synergie » est composée de personnes résidant en Floride Centrale : quatre candidats sont d’Orlando, deux de Melbourne et un de Palm Beach (ville qui est pour sa part considérée comme étant « du sud »). En tout cas Olivier Monard, tête de liste, l’a clairement annoncée comme destinée à faire élire un représentant de la région d’Orlando. Les quatre conseillers consulaires actuels de Floride (dont trois se représentent) sont effectivement tous de l’aire urbaine de Miami qui est certes un pôle important de la communauté française dans le Sunshine State…. mais pas le seul !

Les élections consulaires :

Sept listes se présentent aux suffrages des Français inscrits au consulat de Miami (1) pour ces élections consulaires qui se dérouleront entre le 21 et le 29 mai (2) et permettront d’élire les quatre « conseillers des Français de l’étranger ».

La liste Synergie n’émane pas d’un parti politique, elle est composée de personnes connues et appréciées dans la région d’Orlando, et il s’agit véritablement d’un travail d’équipe, plus que d’une candidature unique. Elle devra toutefois y mobiliser fortement les électeurs car il y a moins de Français à résider dans le centre que dans le sud de la Floride. Ce potentiel est d’ailleurs courtisé par d’autres candidats de cette région centrale qui sont présents sur les listes concurrentes. Mais il est évident qu’Olivier Monard aura des voix, car il a des arguments, il fait campagne, il est apprécié, et il n’a pas peur du challenge !

Il réalise actuellement une enquête pour faire remonter les besoins de ses concitoyens (voir vidéo suivante). « Les Français abordent bon nombre de sujets dans notre enquête, mais aussi bien la citoyenneté, la fiscalité, que l’enseignement du français, sont des problématiques qu’on retrouve souvent dans les réponses que nous avons reçues« .

La liste « Synergie » :

– Olivier Monard a 35 ans, et il réside à Melbourne. Parisien d’origine, il est en Floride depuis 3 ans, où il a créé une société de consulting dans l’aviation d’affaires. Il est ingénieur spécialisé en aéronautique, ancien de chez Dassault et Air France.

– Isabelle Chauffeton-Saavedra (entrepreneure)

– Matthieu Baudelet (enseignant universitaire)

– Maud Poudat (avocate en immigration)

– Pascal Sanchez (chef cuisinier)

– Célyne Parage (salon soin et beauté)

– Roger Provost (cadre industriel).

– 1 – Ceux qui habitent en Floride et dans certaines îles des alentours. Il fallait être inscrit avant le 23 avril pour pouvoir voter.

– 2 – Le 29 mai pour ceux qui voteront à l’urne, et entre le 21 et le 26 pour ceux qui souhaitent voter en ligne.

