Français de Floride : Tout savoir sur les élections consulaires et les 7 listes qui se présentent

Les élections consulaires se dérouleront le 29 mai 2021 afin d’élire les quatre « conseillers des Français de l’étranger » qui entourent le consul à Miami. Elles avaient été organisées la première fois il y a 7 ans, et devaient donc avoir ensuite lieu en 2020, mais elle ont été repoussées à cause de la pandémie de covid. Cette élection est donc « mondiale ».

Les conseillers consulaires ont pour mission de participer à des commissions avec le consul : sécurité, attribution des bourses scolaires etc… mais aussi, plus généralement, de lui faire « remonter » les informations et problématiques rencontrées par les Français de l’Etranger.

Le vote sera soit électronique, soit à l’urne (à votre choix) et, pour pouvoir voter, les Français doivent s’inscrire sur les listes électorales de leur consulat avant le 23 avril.

Sept listes ont été déposées et validées pour ces électionsen Floride (1). Première nouvelle importante, les deux principaux partis politiques de France (Rassemblement National et LREM) n’auront pas de liste « officielle » en Floride. C’est d’autant plus surprenant que LREM en avait une il y a un an (pour cette élection qui n’a pas eu lieu).

Le Parti Socialiste non plus n’a pas de liste officielle, mais l’une de ses secrétaires nationales est bien candidate en Floride : Laure Pallez. Il y a quatre conseillers consulaires sortants : Nicole Hirsh ne se représente pas. Franck Bondrille est soutenu par l’ASFE. Xavier Capdevielle est soutenu par Les Républicains. Lui même et Nicole Hirsh avaient été élus en 2014 sur la liste « UMP » de Jacques Brion, qui se représente aussi, mais sans l’étiquette du grand parti de droite.

Olivier Monard a pour sa part constitué une liste de Français résidant en Floride Centrale dont le but est de faire élire une personne résidant… en Floride centrale. Il convient de préciser que plusieurs autres listes ont des candidats sur Orlando, Tampa ou ailleurs, mais en tout cas pour celle-ci, c’est sa spécialité.

Cindy Ruffino habite en Floride depuis un an, et elle emmène une « liste indépendante » qui a deux particularités : tous les candidats résident sur le comté de Palm Beach, et plusieurs sont proches de la majorité présidentielle française. C’est le cas de la tête de liste, Cindy, mais aussi de Benoît Duverneuil qui était tête de liste LREM l’an passé (pour l’élection qui n’a pas eu lieu). « Nous présentons une liste afin de pouvoir avoir un élu s’occupant des difficultés scolaires« , explique Cindy Ruffino, « avec la création d’un programme pour les enfants souffrant de handicaps ».

Contactée, la liste d’Amandine Lesage n’a pas encore fourni de photo, ni de précision pour expliquer sa candidature « Nouvelle Vague » !

Les listes (dans l’ordre de leur dépôt au consulat) :

Liste de Jacques Brion

Education – Culture – Action sociale – Floride 2021

– Jacques Brion

– Aline Martin O’Brien

– David Ruiz

– Séverine Gianese-Pittman

– Nicolas Guillant

– Jordane Ruiz

– Jean-Paul Barre

Liste de Laure Pallez

Ecologie & Solidarité en Floride : un nouvel élan ! Liste Français du Monde – ADFE

www.laure-pallez.fr

– Laure Pallez

– Frédéric Bernerd

– Claire Francoulon

– Patrick Croze

– Nathalie Ponak

– Rémi Piet

– Sandra Freidman

Liste de Franck Bondrille

Alliance Solidaire des Français de Floride et des Caraïbes

www.facebook.com/groups/franckBondrillefae

– Franck Bondrille

– Axelle Gault

– Laurence Pons

– Patrick Gimenez

– Sophie Rindler

– Stéphane Barraqué

Liste d’Olivier Monard

Synergie

– Olivier Monard

– Isabelle Chauffeton-Saavedra

– Matthieu Baudelet

– Maud Poudat

– Pascal Sanchez

– Célyne Parage

– Roger Provost

Liste de Xavier Capdevielle

Au service des Français de Floride

– Xavier Capdevielle

– Valérie Bauwens

– Frédéric Joulin

– Marie-Ange Joarlette

– Christophe Couëdelo

– Sabine Juskowiak

– Alexandre Cukier

Liste de Cindy Ruffino

Liste indépendante de large rassemblement pour les Français à Miami et aux Etats-Unis

– Cindy Ruffino

– Arnaud Delanoë

– Corinne Galeni

– Benoît Duverneuil

– Catherine Vernet

– Nicolas Vernet

– Lisa Jansen

Liste d’Amandine Lesage-Large

The French Nouvelle Vague in Florida

– Amandine Lesage-Large

– Emmanuel Roux

– Marie-France Scherer

– Michel Amblar

– Christine Keene

– Olivier Cuvillon

– Martine Fernandes

