Français de Floride : Xavier Capdevielle mène la liste soutenue par « Les Républicains » aux élections consulaires

Sept listes se présentent aux suffrages des Français inscrits au consulat de Miami (1) pour ces élections consulaires qui se dérouleront entre le 21 et le 29 mai (2) et permettront d’élire les quatre « conseillers des Français de l’étranger ». Trois de ces listes sont emmenées par des conseillers sortants, dont Xavier Capdevielle. En 2014, il était numéro 3 de la liste UMP, et c’est donc logiquement qu’il est cette fois sur la liste soutenue par « Les Républicains », mais en première position (3). Le parti français de droite est souvent arrivé (largement) en tête des élections à Miami, même si l’arrivée du « macronisme » a changé la donne en 2017.

Le nom de la liste emmenée par Xavier Capdevielle n’est toutefois pas celui d’un parti, mais « Au service des français de Floride« . Et c’est effectivement ce qu’il a fait depuis 2014 : lui et ses collègues conseillers consulaires ont beaucoup travaillé, et Xavier Capdevielle a été vu un peu partout, aussi bien dans cette mission de conseiller consulaire que pour simplement aller au contact des Français de Floride, par exemple dans le cadre de de l’UFE-Floride (Union des Français de l’Etranger) dont il est président depuis 2014.

Né en 1956 à Paris, Xavier a fait carrière dans l’Armée de l’Air (française). Il est d’ailleurs toujours un grand passionné d’aviation et de pilotage et il a en conséquence pu souvent conseiller la communauté sur les phénomènes météorologiques dangereux – ouragans ou tempêtes – qui approchent régulièrement de la Floride,

Xavier Capdevielle a longtemps vécu en Argentine avant d’arriver aux Etats-Unis en 1991 où il est à la fois entrepreneur de travaux (« general contractor ») et agent immobilier. Il est marié avec Marie-Ange Joarlette, qui était également conseillère consulaire (au Brésil) et figure cette fois en sixième position sur cette liste de Floride. Marie-Ange est par ailleurs vice-présidente de la Chambre de Commerce Franco-Américaine de Miami.

Xavier a un caractère assez « entier » et sait se faire entendre, y compris en haut niveau, quand il le sent nécessaire ! On retrouve aussi sur sa liste, par exemple, le très apprécié chef français de Miami Beach, Frédéric Joulin.

Le fait d’être la seule tête de liste à résider dans le comté de Miami-Dade, procure sans doute à Xavier Capdevielle un petit avantage vu la fort proportion de Français de Floride qui y sont ses voisins !

Voici sa liste :

Xavier Capdevielle

Valérie Bauwens

Frédéric Joulin

Marie-Ange Joarlette

Christophe Couëdelo

Sabine Juskowiak

Alexandre Cukier.

– 1 – Ceux qui habitent en Floride et dans certaines îles des alentours. Il fallait être inscrit avant le 23 avril pour pouvoir voter.

– 2 – Le 29 mai pour ceux qui voteront à l’urne, et entre le 21 et le 26 pour ceux qui souhaitent voter en ligne.

– 3 – L’UMP a été renommée « Les Républicains » en 2015.

