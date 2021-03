Elections consulaires françaises en Floride : la liste de Franck Bondrille

Les Français renouvelleront leurs « conseillers des Français de l’étranger » le 29 mai (le vote en ligne se déroulera du 21 au 26 mai aux Etats-Unis). En Floride il y quatre conseillers consulaires à élire ou réélire, et Franck Bondrille est l’un des quatre sortants. Comme en 2014, il mène de nouveau sa propre liste.

Franck a 53 ans, natif d’Ajaccio, père de deux filles, et avec sa femme Bertille ils sont arrivés en Floride en l’an 2000 pour travailler dans le domaine du tourisme, développant depuis lors leur société. Franck Bondrille réside dans le comté de Broward, et il est également connu pour avoir organisé de nombreux spectacles de chanteurs et humoristes français à Miami (quasiment tous ceux qui sont venus ces dernières années) et faire de la production audiovisuelle, notamment des vidéo-clips musicaux.

Franck aussi battu pour faire venir des compagnies aériennes, comme Corsair par exemple, en Floride.

Certains nouveaux candidats annonçaient qu’ils travailleraient différemment que les actuels conseillers consulaires, mais ce qui est certain c’est que Franck (comme les autres élus) a été sur le terrain au contact des ressortissants français durant ces sept ans. A priori le premier mandat s’est plutôt bien déroulé en Floride comparé aux autres régions du monde, et ils ont prouvé l’utilité de leur rôle.

« Je souhaite continuer d’améliorer le lien entre nos compatriotes et le consulat, et en parallèle de développer la culture et l’éducation française en Floride. L’action sociale est aussi un volet important, afin d’aider les Français en détresse aux Etats-Unis.«

Sa liste est soutenue par l’association ASFE (l’Alliance Solidaire des Français de l’Etranger, fondée par Jean-Pierre Bansard) qui se présente partout dans le monde (1), et Franck ne cache pas qu’il pourrait lui même se présenter à d’autres élections par la suite. « Avec l’Asfe nous travaillons beaucoup pour défendre la fiscalité des Français de l’étranger », rappelle Franck.

Pour cette élection consulaire, il a pour ambition « de gagner deux sièges » sur quatre, et il compte ainsi être élu avec sa numéro 2, Axelle Gault. La jeune femme est bien connue dans la région d’Orlando où elle a lancé les « Samedi Français » (des cours pour les enfants), et elle cherche actuellement à créer une école dans la même ville.

Viennent ensuite sur la liste :

– Christian Guérin est investisseur et entrepreneur dans l’immobilier. Il est le fondateur de la loge française Fraternité Universelle de Floride.

– Laurence Pons réside à Weston, elle est ambassadrice de la Fédération FLAM USA et la fondatrice en 2011 de l’asso Bonjour Weston.

– Patrick Gimenez est producteur et distributeur de films, et il organise aussi le Festival du film Français de Miami.

– Sophie Rindler est consultante en horlogerie/joaillerie.

– Stéphane Barraque a une société dans la distribution à Miami.

www.franckbondrille.com

