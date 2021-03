Elections consulaires françaises : une liste à Tampa, conduite par Amandine Lesage

L’une des sept listes déposées pour les élections consulaires du 29 mai est constituée de personnes qui vivent dans la région de Tampa.

Cette liste de Tampa est emmenée par Amandine Lesage, 47 ans, qui est arrivée à Tampa il y a un an en provenance de Toulouse, et dont le métier habituel est conseiller juridique auprès des entreprises, spécialisée en la propriété intellectuelle. « Nous avons décidé de lancer une liste totalement apolitique, afin que les résidants français de la région de Tampa puissent être représentés par un conseiller consulaire. La liste est constituée avec des personnes ayant une très bonne connaissance de Tampa Bay et de la communauté française, même si pour ma part je suis arrivée plus récemment. Mais de part mon métier j’ai une expérience du travail en lien avec les institutions, donc je pense que nous pourrons aider nos compatriotes en matière de scolarité, solidarité, et d’avoir un rôle bienveillant. Quand j’ai habité à l’étranger j’ai toujours eu quelqu’un pour me tendre la main quand c’était nécessaire, et je souhaite donc faire pareil« .

C’est vrai que, depuis la dernière élection consulaire il y a sept ans, la présence des Français autour de la baie de Tampa s’est accentuée, notamment avec la création d’une école à St Pete.

Liste « The French Nouvelle Vague in Florida » :

– Amandine Lesage : précisons aussi qu’elle est maman de deux enfants, et qu’elle applique la philosophie du hatha yoga qu’elle pratique assidument.

Ses colistiers sont :

– Emmanuel Roux (agro-alimentaire)

– Marie-France Scherer : médecin urgentiste

– Michel Amblard : ex-président de la Chambre de commerce FRAMCO de Tampa

– Christine Keene : décoratrice d’intérieur

– Olivier Cuvillon : directeur commercial

– Martine Fernandes : professeur de français à l’Université de South Florida

Pour contacter la liste :

Email : fnouvellevague@gmail.com

Facebok : FramNouvelleVague

Insta :The French Nouvelle Vague

Twitter : @FrenchVague

