Calendrier sportif de l’été 2021 (juillet et août) à Miami : Inter Miami CF, Miami Marlins et Miami Dolphins

Voici le calendrier sportif pour l’été 2021 (juillet et août) à Miami et en Floride du sud, avec l’Inter Miami CF, Miami Marlins et Miami Dolphins

Vous retrouverez tout notre calendrier des (autres) sorties à Miami et en Floride dans notre rubrique « agenda« .

FOOTBALL – NFL

MIAMI DOLPHINS

Pré-saison :

– 14 août : va à Chicago Bears

– 21 août : reçoit Atlanta Falcons

– 29 août : va à Cincinnati.

www.miamidolphins.com

BASEBALL – MLB

MIAMI MARLINS

JUILLET

– Du 2 au 4 : va à Atlanta

– Du 5 au 8 : reçoit L-A Dodgers

– Du 9 au 11 : reçoit Atlanta

– Du 16 au 18 : va à Phillies

– Du 19 au 21 : va à Washington

– Du 22 au 25 : reçoit San Diego

– Du 27 au 28 : reçoit Baltimore

– Du 30 au 1er : reçoit N-Y Yank

AOUT

– Du 2 au 5 : reçoit N-Y Mets

– Du 6 au 8 : va à CR Rockies

– Du 9 au 11 va à San Diego

– Du 13 au 15 : reçoit Chi. Cubs

– Du 16 au 18 : reçoit Atlanta

– Du 19 au 22 : va à Cincinnati

– Du 24 au 26 : reçoit Washing

– Du 27 au 29 : reçoit Cincinnati

– Du 31 au 2 : va à N-Y Mets.

www.mlb.com/marlins

SOCCER – MLS

INTER MIAMI CF

– Le 18 juillet : reçoit Greenville

– Le 25 juillet : reçoit Tucson

– 1er août : va à Richmond

– 8 août : va à South Georgia

– 14 août : va à Orlando

– 19 août : reçoit North Texas

– 22 août : va à Greenville

www.intermiamicf.com

