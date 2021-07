En vidéo : l’île de Key Biscayne possède les plus belles plages de Miami !

Voici en vidéo un guide de l’île de Key Biscayne, certainement l’une des plus belles de Miami, accessible par de ponts. On peut séparer Key Biscayne en trois parties : au nord il y a Crandon Park et au sud Cape Florida State Park, les deux possédant probablement les plus belles plages de Miami. Elles sont séparées par le village de Key Biscayne qui occupe le centre de l’île.

