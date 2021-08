Calendrier sportif de Septembre à Miami : Inter Miami CF, Miami Marlins et Miami Dolphins

Voici le calendrier sportif de septembre 2021 à Miami et en Floride du sud, avec l’Inter Miami CF, Miami Marlins et Miami Dolphins

FOOTBALL – NFL

MIAMI DOLPHINS

Début de la saison régulière

– 12 sept : va à New England Patriots

– Le 19 : reçoit Buffalo Bills

– Le 26 : va à Las Vegas Raiders

www.miamidolphins.com

BASEBALL – MLB

MIAMI MARLINS

– Le 1er et le 2 : joue aux Mets

– Du 3 au 5 : reçoit Phillies

– Du 7 a 9 : reçoit les Mets

– Du 10 au 12 : joue à Braves

– Du 13 au 15, joue à Wash. Nat.

– Du 17 au 19 : reçoit Pirates

– Du 20 au 22 : reçoit Wash. Nat.

– Du 24 au 26 : joue à T-B Rays

– Du 28 au 30 : joue aux Mets

www.mlb.com/marlins

SOCCER – MLS

INTER MIAMI CF

– Le 4 : joue à Cincinnati

– Le 11 : reçoit Columbus

– Le 14 : joue à Toronto

– Le 17 : reçoit N-Y Red Bulls

– Le 22 : reçoit Nashville

– Le 29 : joue à Atlanta

www.intermiamicf.com

