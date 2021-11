Festivals à Miami et en Floride en décembre 2021

Faites le plein de musiques et de couleurs avec les festivals en Floride durant le mois de décembre 2021 !

– Du 3 au 5 décembre à Siesta Key (Sarasota) : Siesta Beach Seafood & Music Festival. Festival autour des produits de la mer. www.escape-to-sarasota.com

– Le 4 décembre à Miami : The Art Blues & Soul Festival. Festival célébrant les arts, la musique et les saveurs afro-américains. www.ahcacmiami.org

– Le 4 décembre à Miami : Rakastella. Festival de musique électronique organisé par un collectif artistique sur les rivages de Virginia Key… www.rakastella.com

– Le 4 décembre : VegFest Boca Raton (Mizner Park). www.pbvegfest.com

– Les 4 et 5 décembre à St. Pete Beach : Area Craft Festival. Foire artisanale. www.artfestival.com

– Les 4 et 5 décembre à Fort Lauderdale : Audacy Beach Festival (avec entre autres Twenty One Pilots, Swedish House Mafia…) : www.audacy.com/music/audacy-beach-fest-is-coming-to-fort-lauderdale-beach

– Le 5 décembre à Tampa : Ybor City Cigar Festival. Festival autour du cigare. www.yborcitycigarfestival.com

– Les 10 et 11 décembre à Miami Beach : North Beach Music Festival (avec des groupes comme Pigeons Playing Ping Pong, Spafford, The Motet etc..)

www.northbeachbandshell.com/#/events?event_id=37906

– Les 31 déc et 1er janv à Okeechobee : Countdown Campout (pour danser toute la nuit au son des DJ durant ce festival géant pour la nouvelle année).

www.countdowncampout.com

