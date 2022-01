Les nouvelles séries et saisons originales de Netflix, Amazon Prime, Disney+ et Apple TV+ , aux Etats-Unis en Février 2022

Voici les prochaines sorties de productions Apple TV+, Amazon Prime, Disney+ et Netflix pour ce mois de Février 2022 aux Etats-Unis.

APPLE TV+

18 février (saison 1)

Severance

Apple va jouer ce jour-là les deux premiers épisodes de cette série dont voici l’histoire : Mark Scout dirige une équipe chez Lumon Industries, dont les employés ont subi une procédure de licenciement, et qui à la charge de diviser chirurgicalement leurs souvenirs entre leur travail et leur vie personnelle. Cette expérience audacieuse d’« équilibre travail-vie personnelle » est remise en question alors que Mark se retrouve au centre d’un mystère qui le forcera à se confronter à la vraie nature de son travail… et de lui-même.

C’est produit par Ben Stiller avec Adam Scott dans le rôle de Mark, mais aussi Patricia Arquette, Christopher Walken ou encore John Turturro.

Le 4 février :

Suspicion

Un thriller en huit épisodes (chaque vendredi) emmené par Uma Thurman dans le rôle d’une éminente femme d’affaires américaine dont le fils est kidnappé dans un hôtel de New-York. L’œil du soupçon tombe rapidement sur quatre citoyens britanniques apparemment ordinaires qui se trouvaient à l’hôtel la nuit en question.

AMAZON PRIME

Le 4 février :

Reacher (saison 1)

Tom cruise avait interprété au cinéma ce vétéran de la police militaire, héros des romans de Lee Child. Cette fois c’est Alan Ritchson qui reprend le rôle pour cette série qui voit Jack Reacher arriver dans la petite ville de Margrave, en Géorgie, où il trouve une communauté aux prises avec son premier homicide depuis 20 ans. Mais des témoins oculaires affirment avoir vu Reacher sur les lieux du crime…

Le 18 février :

The Marvelous Mrs. Maisel (saison 4)

Voici l’année 1960 et il y a du changement dans l’air pour Midge. Mais son engagement envers son art finit par créer un fossé entre elle, sa famille et ses amis.

DISNEY+

Le 23 février :

Free Guy

Ryan Reynolds joue un caissier de banque qui se rend compte qu’il est un personnage non joueur dans un jeu vidéo. Il s’efforce alors de devenir le héros du jeu avant qu’il ne soit terminé.

Disney avait sorti ce film durant 45 jours dans les cinémas l’été dernier.

NETFLIX ORIGINALS

Le 1er février :

Raising Dion (Saison 2)

Deux ans après… voici la suite de Raising Dion, un garçon qui continue de perfectionner ses superpouvoirs avec l’aide de sa mère et de son entraîneur. Mais un nouveau danger menace la ville d’Atlanta.

Le 2 février :

Dark Desire (saison 2)

Ce drame mexicain avait trouvé son public, voici en conséquence la seconde (et dernière) saison.

Le 3 février :

Finding Ola (saison 1)

Cette toute nouvelle comédie dramatique nous vient d’Egypte, originellement tournée en langue arabe elle se concentre sur « une femme qui se lance dans un voyage de découverte de soi dans le but de se réinventer« .

Le 3 février :

Kid Cosmic (Saison 3)

Troisième et dernière saison pour les super-héros de Kid Cosmic !

Le 4 février :

Sweet Magnolias (saison 2)

Les amitiés s’effondrent. Les anciens amours se terminent et les nouveaux amours commencent. Des secrets longtemps cachés perturbent les emplois, changent des vies et modifient l’équilibre des pouvoirs dans Serenity. Tout le monde est touché.

Le 4 février :

Through My Window

Une comédie romantique venue d’Espagne sur une femme follement amoureuse de son mystérieux voisin… et qui décide de le faire tomber amoureux d’elle.

Le 4 février :

Looop Lapeta

Cette comédie indienne à suspense produite par Sony Pictures suit une femme qui travaille contre la montre pour sauver son petit ami mais continue de se retrouver dans des impasses.

Le 8 février :

Child of Kamiari

» Un an après avoir perdu sa mère, une petite fille apprend qu’elle doit traverser le Japon pour se rendre au rassemblement annuel des dieux sur la terre sacrée d’Izumo. »

Le 11 février :

Inventing Anna (série limitée)

Julia Garner – impressionnante dans la série Ozark – va ici être en haut de l’affiche : elle interprète l’histoire vraie de l’escroc russe Anna Chlumsky, connue sous son nom d’imposture, Anna Delvey qui s’était fait passer en France et aux USA pour une héritière allemande et influenceuse.

Le 11 février :

Tall Girl 2

L’histoire du film reprend juste après le précédent et voit Jodi Kreyman faire face à sa nouvelle popularité. Ses problèmes de communication, cependant, commencent à provoquer des ruptures avec ceux qui l’entourent et maintenant elle a vraiment besoin de « rester grande ».

Le 11 février :

Bigbug (film)

Voici un nouveau conte réalisé par Jean-Pierre Jeunet (qui a déjà entre autres à son actif Amélie Poulain, Delicatessen ou encore La Cité des enfants perdus) en exclusivité sur Netflix. Il s’agit d’un film non moins étrange que les précédents, et qui voit des humains désormais reclus à des travaux quotidiens pour le compte d’une intelligence artificielle qui dirige le monde. Cependant, les robots en ont assez et ils enferment les humains tout en organisant un coup d’État.

Le 18 février :

Space Force (saison 2)

Satire féroce (et extrêmement amusante) de la Space Force créée (et qui existe toujours) par le président Donald Trump, la première saison n’avait pas connu un grand succès, alors qu’elle le méritait vraiment, ne serait-ce que pour ses deux premiers rôles tenus par Steve Carell et John Malkovic.

Le 18 février :

The Texas Chainsaw Massacre

Pas certain qu’il était indispensable pour Netflix d’avoir sa propre version de « Massacre à la tronçonneuse », mais bon il semblerait que ce soit trop tard. Ils font renaître le personnage de « Leatherface » pour la première fois depuis 50 ans, mais bon… pas certain que ce soit suffisant.

Le 25 février :

Vikings: Valhalla (saison 1)

Et il devrait y avoir trois saisons pour ce spin-off de celle qui avait été publiée sur History Channel et avait été appréciée.

En février :

Love Is Blind: Japan (saison 1)

Love is Blind se dirige vers l’Est avec une version japonaise de la franchise qui a auparavant eu une version américaine et brésilienne.

