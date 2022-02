Les concerts à Miami et en Floride durant le mois de février 2022

Vous trouverez ci-dessous tous les concerts de février classés par dates !

Une affiche toujours très éclectique ce mois-ci avec notamment Elton John, Bjôrk, The Eagles, Pat Metheny, Dua Lipa, Andrea Bocelli, Rod Stewart ou encore Abba Mania et Paul Anka.

Pour voir tout l’agenda des sorties et loisirs en Floride, cliquez ici.

Jim Brickman



– Le 04 fév : Jacksonville

– Le 05 fév : Clearwater

– Le 06 fév : Fort Lauderdale

Pop Music / Soft Rock

Matute

– Le 04 fév : Miami Beach

– Le 05 fév : Orlando

Latin Music

05 fév

Kristin Chenoweth

Dreyfoos Concert Hall

West Palm Beach

Classical / Instrumental

Kenny Wayne Shepherd

– Le 05 fév : Key West

– Le 06 fév : Melbourne

Jazz / Blues

Circa Survive

– Le 05 fév : Pensacola

– Le 06 fév : Fort Lauderdale

– Le 08 fév : St Petersburg

– Le 09 fév : Orlando

Alternative Rock / Indie

Imagine Dragons

– Le 06 fév : Miami (Arena)

– Le 08 fév : Jacksonville

Alternative Rock / Indie

Hot Tuna

– Le 06 fév : Clearwater

– Le 07 fév : Fort Lauderdale

– Le 08 fév : Orlando

Jazz / Blues

Tool

– Le 08 fév : Orlando

– Le 09 fév : Tampa

– Le 10 fév : Miami (Arena)

Alternative Rock / Indie

The Hit Men

– Le 08 fév : Lakeland

– Le 09 fév : Coral Springs

Pop Music / Soft Rock

Citizen Cope

– Le 08 fév : Pensacola

– Le 09 fév : Jacksonville

– Le 10 fév : Fort Lauderdale

– Le 11 fév : Orlando

– Le 12 fév : Tampa

Jazz / Blues

09 fév

Josh Ritter

Aventura Arts and Cultural Center at Broward Center

Aventura

Alternative Rock / Indie

Dua Lipa avec Lolo Zouaï, Caroline Polachek

– Le 09 fév : Miami (Arena)

– Le 11 fév : Orlando

Pop Music / Soft Rock

Los Lobos

– Le 09 fév : Fort Lauderdale

– Le 10 fév : Clearwater

Latin Music

Farruko

– Le 11 fév : Miami (Arena)

– Le 12 fév : Estero

Latin Music

Audra McDonald

– Le 11 fév : Sarasota

– Le 14 fév : West Palm Beach

Pop Music / Soft Rock

Van Morrison

– Les 11 et 12 fév : Hollywood

– Les 14 et 15 fév : Clearwater

Soul / R&B

Gilberto Santa Rosa

– Le 12 fév : Miami

– Le 13 fév : Orlando

– Le 14 fév : Jacksonville

Latin Music

Björk

– Les 13 et 16 fév : Miami

Alternative Rock / Indie

14 fév

Andrea Bocelli

FLA Live Arena

Sunrise

Classical / Instrumental

Rod Stewart

– Les 14 et 15 fév : Hollywood

Pop Music / Soft Rock

Tower of Power

– Le 15 fév : Ponte Vedra Beach

– Les 17 et 18 fév : Clearwater

– Le 19 fév : Fort Lauderdale

– Le 20 fév : Orlando

Soul / R&B

Paul Anka

– Le 16 fév : West Palm Beach

– Le 17 fév : Clearwater

– Le 20 fév : Sarasota

– Le 22 fév : Fort Lauderdale

Pop Music / Soft Rock

Abba Mania

– Le 16 fév : Melbourne

– Le 17 fév : Aventura

– Le 22 fév : St Petersburg

– Le 23 fév : Daytona Beach

– Le 24 fév : Jacksonville

– Le 25 fév : Pensacola

Pop Music / Soft Rock

17 fév

Camila

Hard Rock Live

Hollywood

Latin Music

George Thorogood

– Le 17 fév : Coconut Creek

– Le 18 fév : Melbourne

– Le 19 fév : Tampa

Jazz / Blues

Pat Metheny

– Le 17 fév : Orlando

– Le 19 fév : Jacksonville

Jazz / Blues

18 fév

Eric Benet

Miramar Regional Park Amphitheater

Miramar

Soul / R&B

I Dont Know How But They Found Me

– Le 18 fév : Fort Lauderdale

– Le 19 fév : St Petersburg

Alternative Rock / Indie

The Marcus King Band

– Le 18 fév : Orlando

– Le 20 fév : Fort Lauderdale

Jazz / Blues

Styx

– Le 19 fév : Pompano Beach

– Le 22 fév : Tallahassee

Pop Music / Soft Rock

Donavon Frankenreiter

– Le 19 fév : Pensacola

– Le 26 fév : Fort Lauderdale

Pop Music / Soft Rock

The Jacksons

– Le 21 fév : Tampa

– Le 23 fév : Immokalee

– Le 24 fév : Coconut Creek

Soul / R&B

Ben Platt

– Le 23 fév : Orlando

– Le 25 fév : Hollywood

– Le 26 fév : Tampa

Pop Music / Soft Rock

Eagles

– Le 24 fév : Orlando

– Le 25 fév : Sunrise

– Le 28 fév : Tampa

Pop Music / Soft Rock

24 fév

Eden Ben Zaken

The Fillmore

Miami Beach

World Music

Gino Vannelli

– Le 25 fév : Clearwater

– Le 27 fév : Fort Lauderdale

Soul / R&B

Il Divo

– Le 25 fév : St Petersburg

– Le 27 fév : Miami

Classical / Instrumental

MercyMe

– Le 25 fév : Orlando

– Le 26 fév : Estero

– Le 27 fév : Sunrise

Alternative Rock / Indie

Marisela

– Le 25 fév : Estero (Arena)

– Le 26 fév : Kissimmee (Arena)

Latin Music

Keb Mo

– Le 26 fév : Orlando

– Le 28 fév : Clearwater

– Le 01 Mars : Fort Lauderdale

Jazz / Blues

27 fév

Elton John

Hard Rock Live

Hollywood

Pop Music / Soft Rock

PUBLICITE :